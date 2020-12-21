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Баскетболисты «Цмоки-Минск» уступили УНИКСу в Единой лиге ВТБ

21 декабря 2020 16:00
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Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоки-Минск» проигрывают в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты «Цмоки-Минск» уступили УНИКСу в Единой лиге ВТБ-1

20 декабря «драконы» гостили у казанского УНИКСа. Минчане отлично начали этот матч, ведя после первой четверти 14 мячей, однако к большему перерыву преимущество испарилось и составило уже 4 балла. В третьей четверти хозяева окончательно перехватили лидерство, а в заключительном игровом отрезке довели матч до победы – 83:77.

В среду, 23 декабря, «драконы» проведут последний в 2020 году матч лиги. На выезде они встретятся с кубанским «Локомотивом».

# Баскетбол # Фотофакт

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