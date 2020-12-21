Баскетболисты «Цмоки-Минск» уступили УНИКСу в Единой лиге ВТБ

20 декабря «драконы» гостили у казанского УНИКСа. Минчане отлично начали этот матч, ведя после первой четверти 14 мячей, однако к большему перерыву преимущество испарилось и составило уже 4 балла. В третьей четверти хозяева окончательно перехватили лидерство, а в заключительном игровом отрезке довели матч до победы – 83:77.

В среду, 23 декабря, «драконы» проведут последний в 2020 году матч лиги. На выезде они встретятся с кубанским «Локомотивом».