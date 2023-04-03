Всемирная федерация тхэквондо разрешила россиянам и белорусам участвовать в чемпионате мира. Но условия остаются неизменными – нейтральный статус, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Профильная организация учла рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета и приняла решение в пользу допуска спортсменов на турниры под своей эгидой. Первым стартом станет именно Чемпионат мира среди мужчин и женщин, который пройдет в Баку с 29 мая по 4 июня.