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Всемирная федерация тхэквондо разрешила россиянам и белорусам участвовать в чемпионате мира

03 апреля 2023 14:02
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Всемирная федерация тхэквондо разрешила россиянам и белорусам участвовать в чемпионате мира. Но условия остаются неизменными – нейтральный статус, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Всемирная федерация тхэквондо разрешила россиянам и белорусам участвовать в чемпионате мира-1

Профильная организация учла рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета и приняла решение в пользу допуска спортсменов на турниры под своей эгидой. Первым стартом станет именно Чемпионат мира среди мужчин и женщин, который пройдет в Баку с 29 мая по 4 июня.

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# Спортивные соревнования # Фотофакт

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