Бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе Марина Маркевич – о наградах, мужчинах, мечтах и счастье

К 30 годам каждая женщина имеет свою историю. Марина Маркевич спорту (точнее, борьбе) посвятилу всю свою жизнь. Правда, был и перерыв на два декретных отпуска, из которых, как правило, женщины не возвращаются.

Маленькая Саша родилась так же, когда и Лиза Цупер (Гусарова) – в июле 2012 года, в одном роддоме. Именно победа Цупер на Олимпийских играх в Сочи заставила Маркевич поверить в собственные силы и вернуться в спорт. К тому времени у Марины уже не было мужа, а место жительства – две комнаты служебной коммуналки. В детстве будущая чемпионка была чудесным ребенком.

Ольга Маркевич, мама:

Я бы не сказала, что шустрая была. Обычный ребенок. Танцевала, хотела танцевать, кружку разбила и плакала. И боялась маме признаться. Я сказала, что на счастье.

В восемь утра девочки идут в сад. Хорошо, когда на подхвате есть бабушка.

Марина Маркевич, бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе:

Я сегодня на работу иду зарабатывать денежки на куклы и конфеты. Саша любит конфеты? Я люблю тебя. Будь умницей.

Чемпионат Европы по борьбе в Риге принес женсой сборной четыре медали, на счету Марины – «бронза».

Марина Маркевич, бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе:

Как с декрета вышла, вот моя первая медаль – Кубок республики и первое место. Вообще-то, за 9 месяцев шесть медалей. И последняя – с чемпионата Европы.

Несмотря на успех, тренировки никто не отменял, ведь впереди – лицензионные турниры. В Рио без пропуска не попасть. Завтрак на скорую руку.

Марина Маркевич, бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе:

Слава богу, я могу позволить себе чашечку кофе с сахаром. Я на идете не сижу. Люблю пить из красивых чашек.

Даже самая сильная женщина любит красоту. К сожалению, ни изысканная чашка, ни красивое платье, ни даже дети не могут заменить мужа.

Марина Маркевич, бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе:

В моем понятии идеальный мужчина – заботливый, любящий, понимающий.

Пока тот, кто живет в сердце легковеса-борца Марины Маркевич, скрыт от посторонних глаз, но именно ему и еще личному тренеру Анатолию Ермаку девушка благодарна за «бронзу» чемпионата Европы. Теперь планка – Олимпийские игры.

Марина Маркевич, бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе:

Моя мечта – поехать на Олимпиаду, занять достойное место, чтобы мои девочки мною гордились.

Счастлива ли будет Марина, когда попадет в Бразилию, это мы узнаем позже, но что такое счастье, она знает.

Марина Маркевич, бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе:

Счастье – это, наверное, иметь счастливую семью, детей и чтобы все было хорошо. И работу.

Кумир у борца Маркевич весьма необычный – голливудская актриса Джулия Робертс, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Марина Маркевич, бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе:

Правда, я не такая высокая и не с такой улыбкой, но у меня масса достоинств.

За 10 минут сборов на тренировку мы узнали об этой скромной и упрямой, симпатичной и веселой маме очень многое. Кажется, она идеальна во всем. И без вредных привычек.

Марина Маркевич, бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе:

Из всех моих вредных привычек – это только кофе. Но я надеюсь, что из-за этого мужчины не бросают женщин.

Белоруски на чемпионате Европы-2016 заняли второе общекомандное место, и теперь большой серебряный кубок – мотиватор для всех девушек. Марина работает на ковре. Среди всех этих девушек вряд ли можно распознать маму в квадрате, которая смогла найти силы и вернуться в большой спорт, в котором она еще не сказала последнее слова. Ведь настоящая мама может все и еще чуточку больше. Чтобы гордились ею дети.