XX розыгрыш «Золотой шайбы» на призы Президента Республики Беларусь стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске взял старт финальный турнир XX розыгрыша «Золотой шайбы» на призы Президента Республики Беларусь. Победитель определится 17 марта, а сегодня состоялось торжественное открытие этих соревнований. Приветственные слова юным хоккеистам направил глава государства Александр Лукашенко. Он выразил убежденность, что такие мероприятия, как «Золотая шайба», станут еще более массовыми и внесут значительный вклад в пропаганду физической культуры и здорового образа жизни, сообщили в программе «СТВ-Спорт».