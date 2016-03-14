Прямой эфир

XX розыгрыш «Золотой шайбы» на призы Президента Республики Беларусь стартовал в Минске

14 марта 2016 22:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске взял старт финальный турнир XX розыгрыша «Золотой шайбы» на призы Президента Республики Беларусь. Победитель определится 17 марта, а сегодня состоялось торжественное открытие этих соревнований. Приветственные слова юным хоккеистам направил глава государства Александр Лукашенко. Он выразил убежденность, что такие мероприятия, как «Золотая шайба», станут еще более массовыми и внесут значительный вклад в пропаганду физической культуры и здорового образа жизни, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Золотая шайба

Другие новости рубрики

Все новости
Чемпион мира среди юниоров по конькобежному спорту Игнат Головатюк вернулся в Беларусь
14 марта 2016 22:13

Чемпион мира среди юниоров по конькобежному спорту Игнат Головатюк вернулся в Беларусь

Мельдоний у Марии Шараповой: что это за препарат и какое наказание грозит теннисистке
14 марта 2016 11:18

Мельдоний у Марии Шараповой: что это за препарат и какое наказание грозит теннисистке

Паралимпийскому комитету Беларуси – 20 лет
14 марта 2016 10:09

Паралимпийскому комитету Беларуси – 20 лет