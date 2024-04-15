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Волейболисты «Шахтёра» одержали победу в утешительном турнире российской Суперлиги

15 апреля 2024 11:49
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Волейболисты солигорского «Шахтера» одержали победу в третьем матче утешительного турнира российской Суперлиги, где проходит розыгрыш мест с 9-го по 12-е, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболисты «Шахтёра» одержали победу в утешительном турнире российской Суперлиги-1

Подопечные Виктора Бекши были сильнее соперников из «Новы». Два первых сета остались за нашими парнями – 25:19, 25:22. В третьем сильнее были уже оппоненты – 26:24. Однако в четвертой партии с таким же счетом солигорчане оформили викторию. Победа 3:1 по сетам. Второй круг мини-турнира пройдет в Минске с 26 по 28 апреля.

# Волейбол

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