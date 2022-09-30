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«Брест» впервые за 10 лет обыграл «Юность» в чемпионате Беларуси по хоккею

30 сентября 2022 12:36
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Новости Беларуси. В регулярном чемпионате Беларуси по хоккею накануне, 29 сентября, завершились очередные три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хоккеисты «Гомеля» на своем льду уступили «Динамо-Молодечно» со счетом 1:3. К слову, эта виктория для динамовцев лишь вторая в текущем сезоне.

«Брест» впервые за 10 лет обыграл «Юность» в чемпионате Беларуси по хоккею-1

Но по-настоящему сенсационной стала победа «Бреста» над столичной «Юностью». Первый период противостояния завершился с нулями на табло, а во второй и третьей 20-минутке по шайбе забросили брестчане Сергей Шелег и Виталий Кафеев. Стоит сказать, что «Брест» не побеждал «Юность» в чемпионатах страны с 8 декабря 2011 года, проиграв 29 матчей подряд.

«Брест» впервые за 10 лет обыграл «Юность» в чемпионате Беларуси по хоккею-4

Заключительный поединок вечера между «Неманом» и «Металлургом» завершился в пользу действующих чемпионов – 3:1.
Результаты вечера на экранах. Сегодня борьба в экстралиге продолжится.

# Хоккей Беларуси # Сергей Шелег # Виталий Кафеев # Фотофакт

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