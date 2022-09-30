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Конгресс IIHF принял решение о механизме возвращения Беларуси в систему чемпионатов мира

30 сентября 2022 11:54
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В Турции проходит полугодовой Конгресс Международной федерации хоккея, на котором была представлена концепция возвращения сборных Беларуси и России к участию в системе чемпионатов мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Конгресс IIHF принял решение о механизме возвращения Беларуси в систему чемпионатов мира-1

Согласно озвученному предложению, после принятия Советом соответствующего решения сборные обеих стран вернутся в категории и дивизионы, в которых принимали участие до момента отстранения. Такое решение может быть принято в преддверии Годового конгресса.

Конгресс IIHF принял решение о механизме возвращения Беларуси в систему чемпионатов мира-4

Таким образом, наши сборные вернутся в систему не ранее, чем в мае 2023 года, но сохранят свои позиции. За данное решение было отдано 98 из 119 возможных голосов членов Конгресса.

# Хоккей # Фотофакт

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