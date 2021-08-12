Максим Слыш обновил возрастной рекорд Кубка Салея

Новости Беларуси. В матче Кубка Руслана Салея «Динамо-Молодечно» – «Юность» 42-летний форвард Максим Слыш обновил рекорд турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В матче Кубка Руслана Салея «Динамо-Молодечно» – «Юность» 42-летний форвард Максим Слыш обновил рекорд турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Капитан клуба из Молодечно вышел на лед в возрасте 42 года и 6 месяцев, тем самым стал самым возрастным игроком в истории Кубка.
Ранее рекорд принадлежал защитнику Олегу Микульчику, который сыграл в свитере минского «Динамо» во втором матче финала Кубка в 2006 году в возрасте 42 года и 1 месяц.