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Максим Слыш обновил возрастной рекорд Кубка Салея

12 августа 2021 14:38
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Новости Беларуси. В матче Кубка Руслана Салея «Динамо-Молодечно» – «Юность» 42-летний форвард Максим Слыш обновил рекорд турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Слыш обновил возрастной рекорд Кубка Салея-1

Капитан клуба из Молодечно вышел на лед в возрасте 42 года и 6 месяцев, тем самым стал самым возрастным игроком в истории Кубка.

Максим Слыш обновил возрастной рекорд Кубка Салея-4

Ранее рекорд принадлежал защитнику Олегу Микульчику, который сыграл в свитере минского «Динамо» во втором матче финала Кубка в 2006 году в возрасте 42 года и 1 месяц.

# Хоккей Беларуси # Максим Слыш # Олег Микульчик # Фотофакт

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