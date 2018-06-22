Мирный и Освальд покидают теннисный турнир серии АТР

Новости Беларуси. Максим Мирный вместе с Филиппе Освальдом покидают теннисный турнир серии АТР в Халле, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне белорусско-австрийский дуэт проиграл первой паре соревнований: поляку Лукашу Куботу и бразильцу Марсело Мело 7:6, 3:6, 4:10.
У женщин на турнире в Майорке так же зачехлила ракетку в одиночном разряде Виктория Азаренко, уступив в 1/8 7-ой ракетке, чешке Люции Шафаржовай 3:6, 4:6. Теперь все надежды связаны с нашей Лидией Морозовой, которая вместе с голландкой Лесли Керкхофф прошли в полуфинальную стадию турнира, переиграв украино-австралийский тандем Киченок-Радионова 2:1 по сетам