Мирный и Освальд покидают теннисный турнир серии АТР

У женщин на турнире в Майорке так же зачехлила ракетку в одиночном разряде Виктория Азаренко, уступив в 1/8 7-ой ракетке, чешке Люции Шафаржовай 3:6, 4:6. Теперь все надежды связаны с нашей Лидией Морозовой, которая вместе с голландкой Лесли Керкхофф прошли в полуфинальную стадию турнира, переиграв украино-австралийский тандем Киченок-Радионова 2:1 по сетам