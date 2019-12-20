Юрий Шевцов перед ЧЕ: «Мы не должны смотреть ни на кого. Решает только то, как будем играть сами»
Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по гандболу – о грядущем чемпионате Европы.
Наталья Федорцова:
Все ли ребята, которых хотели видеть на сборе, доехали?
Юрий Шевцов:
Пока к нам не подъехали два игрока: Юрий Лукьянчук и Вадим Гайдученко, парни задержались в своих клубах. Также есть травмированные. Но ко всему были готовы, поэтому сейчас ждем только двоих, еще точно день их не будет.
Мои ведущие игроки находятся в своих клубах на определяющих ролях
Наталья Федорцова:
Тренируетесь уже два дня, насколько довольны кондициями игроков?
Юрий Шевцов:
Физическим состоянием был удовлетворен еще в октябре. Сейчас ребята также приехали в неплохой форме. Им предстоит пройти тесты, которые все покажут. Из того, что я видел на протяжении сезона – мои ведущие игроки находятся в своих клубах на определяющих ролях. Например, Шумак провел прекрасный матч против СКА. Хорошо отзываются в прессе о Вайлупове, Пуховском. Кулеш, Королек – на ведущих ролях. Это меня радует, можно сказать то, к чему шли. Теперь осталось хорошо поработать, чтобы ехать на чемпионат Европы.
Хорваты – фавориты, тут даже и говорить нечего
Наталья Федорцова:
Кстати, о ЧЕ-2020, кто из трех соперников группы может доставить больше всего проблем?
Юрий Шевцов:
Ясно, что хорваты – фавориты. Тут даже и говорить нечего. Опытная команда с хорошими исполнителями. Остальные две команды находятся на той же стадии развития, что и мы. Если говорить в общем, нас ждет балканский гандбол – довольно знаменитая школа с очень хорошими специалистами, которые воспитывают хороших игроков. Против них достаточно сложно играть, но, думаю, за последнее время мы тоже подготовили хороших спортсменов, плюс сплав молодости и опыта, что вселяет оптимизм.
От того, какие у них исполнители, ничего не зависит. Решает только то, как будем играть сами
Наталья Федорцова:
Как можем остановить хороших хорватских исполнителей?
Юрий Шевцов:
Мы не должны смотреть ни на кого. От того, какие у них исполнители, ничего не зависит. Решает только то, как будем играть сами: как подойдем к этому матчу, какая будет тактика, защита, как ребята будут ментально мотивированы.
Выходишь на площадку – должен победить. Другой задачи у ребят не будет
Наталья Федорцова:
Впереди турнир в Польше, какие на него задачи?
Юрий Шевцов:
Мы продолжаем наигрывать состав. Этот турнир нужен, чтобы проверить, что мы сделали. Но закон спорта гласит: выходишь на площадку – должен победить. Другой задачи у ребят не будет. Хочу сказать, что у нас сложилась положительная конкуренция в команде. Каждый игрок должен показать себя, чтобы поехать на чемпионат Европы.
Есть конкуренция и мне предстоит сложный выбор
Мне, как и любому тренеру, сложно определить, кого взять с собой. Раньше в белорусском гандболе такого не было. Мы брали только тех, кто был. Сейчас другая ситуация: есть конкуренция и мне предстоит сложный выбор.
Наталья Федорцова:
Можно сказать, что к этому времени у нас отбор, а не набор в сборную?
Юрий Шевцов:
Да. Могу сказать: так, как развивается белорусский гандбол, как развиваются детские школы, через три-четыре года наше положение будет еще более оптимистичным.