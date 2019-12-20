Юрий Шевцов перед ЧЕ: «Мы не должны смотреть ни на кого. Решает только то, как будем играть сами»

Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по гандболу – о грядущем чемпионате Европы. Наталья Федорцова:

Все ли ребята, которых хотели видеть на сборе, доехали? Юрий Шевцов:

Пока к нам не подъехали два игрока: Юрий Лукьянчук и Вадим Гайдученко, парни задержались в своих клубах. Также есть травмированные. Но ко всему были готовы, поэтому сейчас ждем только двоих, еще точно день их не будет. Мои ведущие игроки находятся в своих клубах на определяющих ролях Наталья Федорцова:

Тренируетесь уже два дня, насколько довольны кондициями игроков?

Юрий Шевцов:

Физическим состоянием был удовлетворен еще в октябре. Сейчас ребята также приехали в неплохой форме. Им предстоит пройти тесты, которые все покажут. Из того, что я видел на протяжении сезона – мои ведущие игроки находятся в своих клубах на определяющих ролях. Например, Шумак провел прекрасный матч против СКА. Хорошо отзываются в прессе о Вайлупове, Пуховском. Кулеш, Королек – на ведущих ролях. Это меня радует, можно сказать то, к чему шли. Теперь осталось хорошо поработать, чтобы ехать на чемпионат Европы. Хорваты – фавориты, тут даже и говорить нечего Наталья Федорцова:

Кстати, о ЧЕ-2020, кто из трех соперников группы может доставить больше всего проблем? Юрий Шевцов:

Ясно, что хорваты – фавориты. Тут даже и говорить нечего. Опытная команда с хорошими исполнителями. Остальные две команды находятся на той же стадии развития, что и мы. Если говорить в общем, нас ждет балканский гандбол – довольно знаменитая школа с очень хорошими специалистами, которые воспитывают хороших игроков. Против них достаточно сложно играть, но, думаю, за последнее время мы тоже подготовили хороших спортсменов, плюс сплав молодости и опыта, что вселяет оптимизм.

От того, какие у них исполнители, ничего не зависит. Решает только то, как будем играть сами Наталья Федорцова:

Как можем остановить хороших хорватских исполнителей? Юрий Шевцов:

Мы не должны смотреть ни на кого. От того, какие у них исполнители, ничего не зависит. Решает только то, как будем играть сами: как подойдем к этому матчу, какая будет тактика, защита, как ребята будут ментально мотивированы. Выходишь на площадку – должен победить. Другой задачи у ребят не будет Наталья Федорцова:

Впереди турнир в Польше, какие на него задачи?