10 матчей было сыграно этой ночью в регулярном Чемпионате НХЛ. Говорим об итогах

Новости Беларуси. Сразу 10 матчей было сыграно этой ночью в регулярном чемпионате НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сразу 10 матчей было сыграно этой ночью в регулярном чемпионате НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Настоящую голевую феерию устроили «Аризона» и «Миннесота». После двух периодов в счете вели гости 4:2. А вот в третьей части поединка обе команды решили сыграть в открытый хоккей. Для начала «койоты» счет сравняли – 4:4. Вернули хозяев в игру точные броски Экмана-Ларссона и Чичрана. Но дальше инициативу снова перехватили гости.
Они дважды за 35 секунд поразили ворота «Аризоны». Отличились Хант и Цукарелло. На это «койоты» ответили шайбой Келлера – 5:6, но больше «Аризона» не смогла забросить. А вот «дикари» отличились еще дважды: сутер отправил седьмую шайбу в ворота соперника, а точку в матче поставил Куин. Победа за «Миннесотой» 8:5.
Из остальных результатов: «Монреаль» смог отыграться у «Калгари» со счетом 0:2 и в итоге победить в овертайме. Два очка Александра Радулова помогли «Далласу» переиграть «Тампу». «Чикаго» обыграл в гостях «Виннипег». «Ванкувер» оказался сильнее «Вегаса».