Баскетболистки «Олимпии» стали бронзовыми призёрами чемпионата Беларуси

В третьем поединке серии гродненская дружина на выезде одержала победу над командой РГУОР – 75:44. «Олимпия» практически со стартовых минут матча обозначила свое преимущество. Первую половину встречи подопечные Виктории Дацун выиграли со счетом 40:28. В заключительном отрезке поединка они также диктовали свои условия и в итоге победили – 75:44. Таким образом «Олимпия» выиграла серию 3:0 и стала бронзовым призером чемпионата Беларуси.