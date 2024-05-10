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Баскетболистки «Олимпии» стали бронзовыми призёрами чемпионата Беларуси

10 мая 2024 20:11
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Баскетболистки «Олимпии» завоевали бронзовые медали чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболистки «Олимпии» стали бронзовыми призёрами чемпионата Беларуси-1

В третьем поединке серии гродненская дружина на выезде одержала победу над командой РГУОР – 75:44. «Олимпия» практически со стартовых минут матча обозначила свое преимущество. Первую половину встречи подопечные Виктории Дацун выиграли со счетом 40:28. В заключительном отрезке поединка они также диктовали свои условия и в итоге победили – 75:44. Таким образом «Олимпия» выиграла серию 3:0 и стала бронзовым призером чемпионата Беларуси.

# Баскетбол

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