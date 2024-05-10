Гимнастка Алина Горносько успешно стартовала на Кубке вызова в Португалии

В стартовый день после двух видов в многоборье белоруска занимает второе место, уступая меньше балла Дарье Варфоломеев из Германии. Также Горносько пробилась в два финала в отдельных упражнениях. В композиции с обручем она показала лучший результат, в упражнении с мячом стала второй. Завтра, 11 мая, станут известны победители и призеры турнира в многоборье. А медали в отдельных видах будут разыграны в воскресенье, 12 мая.