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Гимнастка Алина Горносько успешно стартовала на Кубке вызова в Португалии

10 мая 2024 19:57
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Лидер сборной Беларуси по художественной гимнастике Алина Горносько успешно выступает на первом этапе Кубка вызова в Португалии. В соревнованиях принимают участие спортсменки из 43 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гимнастка Алина Горносько успешно стартовала на Кубке вызова в Португалии-1

В стартовый день после двух видов в многоборье белоруска занимает второе место, уступая меньше балла Дарье Варфоломеев из Германии. Также Горносько пробилась в два финала в отдельных упражнениях. В композиции с обручем она показала лучший результат, в упражнении с мячом стала второй. Завтра, 11 мая, станут известны победители и призеры турнира в многоборье. А медали в отдельных видах будут разыграны в воскресенье, 12 мая.

# Художественная гимнастика # Алина Горносько

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