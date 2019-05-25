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Борьба за игру в ЕХЛ: в женском ЧБ по хоккею на траве стартовала финальная серия

25 мая 2019 19:47
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Новости Беларуси. На кону – больше чем чемпионство! 25 мая в женском чемпионате Беларуси по хоккею на траве стартовала финальная серия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За титул спорят лидеры сезона «Минск» и смолевичская «Виктория». Последние на полуфинальной стадии выбили из борьбы действующего чемпиона – гродненский «Ритм». А вот решающая дуэль против горожанок началась для «Виктории» неудачно: матч в столице завершился победой «Минска» – 3:1.

Борьба за игру в ЕХЛ: в женском ЧБ по хоккею на траве стартовала финальная серия-1

Борьба за игру в ЕХЛ: в женском ЧБ по хоккею на траве стартовала финальная серия-3

26 мая пройдет повторная игра. Всего же серия продлится до трех побед. И сражаются команды не только за национальный трофей, но и за возможность выступить в первой женской Европейской хоккейной лиге.

Борьба за игру в ЕХЛ: в женском ЧБ по хоккею на траве стартовала финальная серия-6

Анастасия Сыроежко, игрок ХК «Минск»:
Мы на индоре стали чемпионами, поедем за клубные команды в высший дивизион. И сейчас хотим еще на траве занять первое место, чтобы поиграть в ЕХЛ. «Ритм» был в ЕХЛ, «Виктория» побывала там, и мы теперь хотим тоже поучаствовать в этих соревнованиях.

Уровень очень высокий, поэтому хочется почувствовать разницу в белорусской и европейской игре.

Также сегодня началась бронзовая серия чемпионата: гродненский «Ритм» в первом матче переиграл «Текстильщик» – 5:0.

# Хоккей Беларуси # Анастасия Сыроежко # Фотофакт

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