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Сборная Беларуси обыграла португальцев на старте суперфинала Евролиги по пляжному футболу

09 сентября 2025 17:40
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Сборная Беларуси по пляжному футболу с волевой победы стартовала в суперфинале Евролиги. Турнир проходит в итальянском Виареджо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни уступали в третьем периоде со счетом 1:3, но смогли переломить ход поединка и выйти вперед. Сначала Юрий Петровский сократил отставание, а затем Евгений Новиков восстановил равновесие. Решающий гол забил Олег Гапон. Белорусы проявили характер, волю к победе и в упорном противостоянии праздновали викторию – 4:3. 

Следующий матч дружина Николаса Альворада проведет с командой Франции. А 12 сентября белорусы сыграют с итальянцами. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета. Во второй группе сражаются команды Испании, Дании, Швейцарии и Украины.

# Футбол

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