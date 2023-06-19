«Борьба на самом высоком уровне». На чемпионате СГ по фехтованию определили победителей в рапире

Во Дворце спорта продолжается открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На турнир в белорусскую столицу приехал весь цвет российского вида спорта.

Турнир 2022-го был первым опытом проведения совместных соревнований с участием спортсменов из России. В первую очередь за счет совместной спарринговой работы с сильнейшими фехтовальщиками планеты белорусы прибавляют в мастерстве.

Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования:

Мы уже можем видеть определенную динамику: если в прошлом году самое высокое место белорусского спортсмена в мужской рапире было 27-е, то в этом году у нас Роман Беляев занял седьмое место в шаге от попадания в медали. В женской рапире у нас также финалистка – это 18-летняя Дарья Власова. Довольно молодая спортсменка еще для высоких результатов на соревнованиях такого уровня. Дарья Власова заняла восьмое место среди 53-х участниц, это также довольно достойный результат при том, что в прошлом году ни одна спортсменка не попала в 16 сильнейших. 30 место – это был лучший результат в прошлом году наших белорусских фехтовальщиц.

В понедельник, 19 июня, были разыграны медали в командных соревнованиях в рапире. У мужчин первое место заняла дружина Самарской области, сборная Беларуси стала шестой. У женщин наши фехтовальщицы расположились на седьмой позиции, а золото завоевала команда Московской области.