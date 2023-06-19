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«Борьба на самом высоком уровне». На чемпионате СГ по фехтованию определили победителей в рапире

19 июня 2023 19:20
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Во Дворце спорта продолжается открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На турнир в белорусскую столицу приехал весь цвет российского вида спорта.

«Борьба на самом высоком уровне». На чемпионате СГ по фехтованию определили победителей в рапире-1

Турнир 2022-го был первым опытом проведения совместных соревнований с участием спортсменов из России. В первую очередь за счет совместной спарринговой работы с сильнейшими фехтовальщиками планеты белорусы прибавляют в мастерстве.

«Борьба на самом высоком уровне». На чемпионате СГ по фехтованию определили победителей в рапире-4

Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования:
Мы уже можем видеть определенную динамику: если в прошлом году самое высокое место белорусского спортсмена в мужской рапире было 27-е, то в этом году у нас Роман Беляев занял седьмое место в шаге от попадания в медали. В женской рапире у нас также финалистка – это 18-летняя Дарья Власова. Довольно молодая спортсменка еще для высоких результатов на соревнованиях такого уровня. Дарья Власова заняла восьмое место среди 53-х участниц, это также довольно достойный результат при том, что в прошлом году ни одна спортсменка не попала в 16 сильнейших. 30 место – это был лучший результат в прошлом году наших белорусских фехтовальщиц.

«Борьба на самом высоком уровне». На чемпионате СГ по фехтованию определили победителей в рапире-7

В понедельник, 19 июня, были разыграны медали в командных соревнованиях в рапире. У мужчин первое место заняла дружина Самарской области, сборная Беларуси стала шестой. У женщин наши фехтовальщицы расположились на седьмой позиции, а золото завоевала команда Московской области.

«Борьба на самом высоком уровне». На чемпионате СГ по фехтованию определили победителей в рапире-10

Дмитрий Шевченко, старший тренер сборной России по женской рапире:
Сейчас смотрю на международные турниры категории А, которые проходят за границей. Я скажу, что даже зональные чемпионаты (как чемпионат, первенство Европы) не на таком уровне проводятся, как этот турнир. Здесь все по последнему слову техники: видеоповторы, большой экран, монитор, на котором можно посмотреть и отследить и в реальном времени, и в замедленной съемке уколы. Дело в том, что в фехтовании очень быстро все происходит. Это заключительный турнир в подготовке российской команды, поэтому здесь каждый хочет поставить какую-то точку определенную в конце сезона. И борьба на самом высоком уровне идет.

20 июня на турнире будут разыграны медали в шпаге у мужчин в личном первенстве.

# Фехтование # Дмитрий Шевченко # Виталий Соколовский # Дарья Власова # Роман Беляев # Фотофакт

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