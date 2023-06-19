Белорус Эдуард Зезюлин стал вице-чемпионом Гран-при Гаваны по тяжёлой атлетике

Сборная Беларуси по тяжелой атлетике успешно завершила выступление на Гран-при Гаваны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эдуард Зезюлин стал серебряным призером турнира в рывке в весовой категории свыше 109 килограммов. Он показал результат 181 килограмм.