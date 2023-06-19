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Белорус Эдуард Зезюлин стал вице-чемпионом Гран-при Гаваны по тяжёлой атлетике

19 июня 2023 19:16
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Сборная Беларуси по тяжелой атлетике успешно завершила выступление на Гран-при Гаваны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эдуард Зезюлин стал серебряным призером турнира в рывке в весовой категории свыше 109 килограммов. Он показал результат 181 килограмм.

Белорус Эдуард Зезюлин стал вице-чемпионом Гран-при Гаваны по тяжёлой атлетике-1

Таким образом, по итогам состязаний белорусские спортсмены завоевали 19 медалей: 10 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые.

Белорус Эдуард Зезюлин стал вице-чемпионом Гран-при Гаваны по тяжёлой атлетике-4

Напомним, данный международный старт являлся одним из квалификационных к Олимпиаде в Париже. Всего в соревнованиях принимали участие более 400 спортсменов из 72 стран. Беларусь представляли 13 атлетов.

# Тяжелая атлетика # Эдуард Зезюлин # Фотофакт

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