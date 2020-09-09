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«Борьба была ожесточённой». Как в Беларуси проходит турнир по волейболу памяти Льва Чайлытко

09 сентября 2020 20:52
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Новости Беларуси. Стартовал традиционный турнир по волейболу памяти заслуженного строителя Беларуси Льва Чайлытко. Из-за эпидемиологической ситуации участие принимают только белорусские команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Борьба была ожесточённой». Как в Беларуси проходит турнир по волейболу памяти Льва Чайлытко-1

За трофей борются минский «Строитель», «Легион» из Обухово, витебский «Марко-ВГТУ» и молодежная сборная U-20.

Формат турнира – круговая система: соперники играют друг с другом по очереди. В первом матче 9 сентября встречались «Легион» и «Марко-ВГТУ». К слову, у последних за межсезонье произошли большие перемены – коллектив возглавил Денис Матвеев. Для него это первый опыт работы с мужской командой. Он также возглавляет женскую сборную страны.

«Борьба была ожесточённой». Как в Беларуси проходит турнир по волейболу памяти Льва Чайлытко-4

Борьба «Легиона» и «Марко-ВГТУ» была упорной, дружины играли мяч в мяч. В итоге судьбу матча решала золотая партия, в которой витебляне оказались сильнее – 15:13.

«Борьба была ожесточённой». Как в Беларуси проходит турнир по волейболу памяти Льва Чайлытко-7

Денис Матвеев, главный тренер ВК «Марко-ВГТУ» (Витебск):
Соперник максимально прикладывал усилия, чтобы мы свою максимальную силу не показывали. На самом деле, борьба была ожесточенной. Вроде как турнир втягивающий, предсезонный, еще раскачка идет определенная, но сегодня такая вот игра была интересная.

«Борьба была ожесточённой». Как в Беларуси проходит турнир по волейболу памяти Льва Чайлытко-10

В другом матче 9 сентября молодежная сборная страны, составленная из игроков до 20 лет, обыграла опытного «Строителя» – 3:0.

10 сентября турнир продолжится.

# Волейбол # Денис Матвеев # Лев Чайлытко # Фотофакт

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