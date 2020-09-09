«Борьба была ожесточённой». Как в Беларуси проходит турнир по волейболу памяти Льва Чайлытко

Новости Беларуси. Стартовал традиционный турнир по волейболу памяти заслуженного строителя Беларуси Льва Чайлытко. Из-за эпидемиологической ситуации участие принимают только белорусские команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За трофей борются минский «Строитель», «Легион» из Обухово, витебский «Марко-ВГТУ» и молодежная сборная U-20. Формат турнира – круговая система: соперники играют друг с другом по очереди. В первом матче 9 сентября встречались «Легион» и «Марко-ВГТУ». К слову, у последних за межсезонье произошли большие перемены – коллектив возглавил Денис Матвеев. Для него это первый опыт работы с мужской командой. Он также возглавляет женскую сборную страны.

Борьба «Легиона» и «Марко-ВГТУ» была упорной, дружины играли мяч в мяч. В итоге судьбу матча решала золотая партия, в которой витебляне оказались сильнее – 15:13.

Денис Матвеев, главный тренер ВК «Марко-ВГТУ» (Витебск):

Соперник максимально прикладывал усилия, чтобы мы свою максимальную силу не показывали. На самом деле, борьба была ожесточенной. Вроде как турнир втягивающий, предсезонный, еще раскачка идет определенная, но сегодня такая вот игра была интересная.