«Очень хотелось завоевать золотую медаль». Самбистка Анфиса Копаева о победе на II Игр стран СНГ

В Жлобине самбисты из 10 стран начали борьбу за награды мультифорума СНГ. Более 100 спортсменов в разных весовых категориях борются за 14 комплектов наград. И в первый день у нас 1 золото, 2 серебра и 4 бронзы.

В весовой категории до 50 килограммов не было равных Анфисе Капаевой. В финальной схватке белоруска в упорнейшей борьбе победила спортсменку из Узбекистана. Вице-чемпионкой турнира стала Татьяна Мацко. В титульном противостоянии в весе до 59 килограммов она уступила россиянке Светлане Уваровой. Еще одно серебро в активе Анжелы Жилинской в категории до 72 килограммов.

Анфиса Копаева, чемпионка II Игр стран СНГ (Беларусь):

Очень хотелось завоевать золотую медаль для нашей страны, пополнить копилку наших сборных. Спасибо большое Жлобину и жлобинским болельщикам, они большие молодцы, стимулируют нас еще больше к победе.