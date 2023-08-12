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«Очень хотелось завоевать золотую медаль». Самбистка Анфиса Копаева о победе на II Игр стран СНГ

12 августа 2023 18:25
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В Жлобине самбисты из 10 стран начали борьбу за награды мультифорума СНГ. Более 100 спортсменов в разных весовых категориях борются за 14 комплектов наград. И в первый день у нас 1 золото, 2 серебра и 4 бронзы.

«Очень хотелось завоевать золотую медаль». Самбистка Анфиса Копаева о победе на II Игр стран СНГ-1

В весовой категории до 50 килограммов не было равных Анфисе Капаевой. В финальной схватке белоруска в упорнейшей борьбе победила спортсменку из Узбекистана. Вице-чемпионкой турнира стала Татьяна Мацко. В титульном противостоянии в весе до 59 килограммов она уступила россиянке Светлане Уваровой. Еще одно серебро в активе Анжелы Жилинской в категории до 72 килограммов.

«Очень хотелось завоевать золотую медаль». Самбистка Анфиса Копаева о победе на II Игр стран СНГ-4

Анфиса Копаева, чемпионка II Игр стран СНГ (Беларусь):
Очень хотелось завоевать золотую медаль для нашей страны, пополнить копилку наших сборных. Спасибо большое Жлобину и жлобинским болельщикам, они большие молодцы, стимулируют нас еще больше к победе.

«Очень хотелось завоевать золотую медаль». Самбистка Анфиса Копаева о победе на II Игр стран СНГ-7

У мужчин по итогам 12 августа 4 бронзы. Третий результат в своих весовых категориях показали: Владислав Будь, Владислав Саяпин, Александр Круглик, Дмитрий Хохлов. Завтра, 13 августа, самбисты продолжат борьбу за медали II Игр стран СНГ.

# Игры стран СНГ # Анфиса Копаева # Фотофакт

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