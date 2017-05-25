Александр Лукашенко о хоккеистах: растопырили пальцы, каждый на Mercedes ездит, а результата нет

Новости Беларуси. Отказ от легионеров, достойная игра с полной отдачей и большие премии только за результат. Александр Лукашенко провел совещание по развитию хоккея в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для страны этот вид спорта национальный, но тем, кто выходит на лед, порой не хватает характера, считает Президент. На совещании подняли целый ряд злободневных вопросов. И в этом виде спорта грядут изменения. Многие их связывают с назначением председателем Федерации экс-губернатора Минской области. Ситуация в хоккее неоднозначная. Это, пожалуй, самая распространенная на сегодня оценка положения дел в этом виде спорта. С одной стороны, есть объективные достижения. Например, тот факт, что все три наши сборные – речь о главной команде и молодежной с юношеской – в элитном дивизионе. Одни сохранили за собой это право, другие завоевали. С другой стороны, если уж говорить о результатах сборной, то за последние лет десять белорусы по сути топчутся на месте. По крайней мере, не демонстрируют такой динамики в развитии, как многие другие страны: Франция, Германия, Дания, Норвегия, Словения. Список сильнейших команд мира за последнее время существенно расширился.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Результаты наши отвратительные. Мы провалили Олимпийский квалификационный турнир, уступив сборной Словении, которая звезд с неба не хватает. Второй год подряд балансируем на грани вылета из сильнейшей группы на чемпионате мира. Играть надо, прежде всего! И с канадцами, и с россиянами, и со шведами. Надо бороться. Даже если вы проиграете, но сыграете от души, народ простит. А когда вы выходите, проиграв игру до ее начала, и у вас ноги подкашиваются, вы даже бегать не можете. Так вы физически подготовьте команду, чтобы игроки бегали, чтобы повязывали мастеровитых игроков, не давали им играть. Хоккей для Беларуси – вид спорта самый популярный. Кому еще с такой регулярностью удается собирать 15-тысячник «Минск-Арены». И какой еще вид спорта может похвастаться таким вниманием и поддержкой со стороны государства. Александр Лукашенко:

18% от всех расходов на физкультуру и спорт с учетом средств поддержки из всех источников. Пятая часть денег идет на один вид спорта. Отдачи никакой! Вместо гордости за цвета своего флага после ваших игр болельщики просто возмущаются. И самое главное – зарплата должна быть минимальная. А то они растопырили пальцы, каждый на «Мерседесе» ездит. А результата нет. Установите нормальную зарплату игроку за игру, а за результат добавьте. И надо существенно призовые и прочее добавлять за результат внутреннего чемпионата. Тогда будут играть здесь. Они же все – от Захарова до рядового хоккеиста – не мыслят ничем, кроме зарплаты. У них зеленые глаза, посмотрите, у всех зеленые глаза. У нас уже нет ни карих, ни голубых, только зелень в глазах. Но мы не против платить. Но за что платить?



Белорусы получили право проведения чемпионата мира. В очередной раз. В 2021 году. Безусловно, нашу хоккейную команду в элите знают, на этом уровне с любым соперником принято считаться. Но главный плюс белорусской заявки – успешная организация. И интерес болельщиков. Инфраструктура, которая налажена, и работает без сбоев.

Александр Лукашенко:

Белорусский народ и Минск привез этот чемпионат мира сюда. Не было бы 2014 года, не показали бы, что мы можем проводить чемпионат мира лучше любой страны, что я когда-то Фазелю обещал, не было бы этого чемпионата мира. И, потом, я могу вам открыть один секрет. Накануне голосования, за две недели, мне те, кто персонифицирует этот чемпионат, что они выиграли, предложили отказаться от борьбы и отдать Финляндии его. Я категорически отверг эту идею. Коль договорились с латышами, значит, надо бороться. Поэтому подумайте, какой подарок в 2021 году вы белорусскому народу преподнесете. Семен Шапиро на должность председателя Федерации хоккея избран на днях. После того, как экс-руководитель Игорь Рачковский подал в отставку. Объяснив решение тем, что 13-е место сборной на чемпионате мира, да и в целом результаты оказались далеки от поставленных перед ним задач. Задачи перед новым председателем стоят непростые. В преддверие 2021 года действовать надо решительно и быстро. Потому многие принятые сегодня решения актуальны уже для ближайшего сезона. Главные точки приложения усилий очевидны. Национальная сборная и ее резерв. Наш флагман минское «Динамо», детско-юношеский хоккей. И внутренний чемпионат. За столом специалисты, бывшие хоккеисты, чиновники. Представители каждого из этих базовых векторов. Сформулировать план действий предлагают в госпрограмме, рассчитанной до 2021 года.

Семен Шапиро, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Если сегодня кто-то может подумать, что государственная программа предусматривает деньги, это уже не совсем так. Потому что в нашей стране уже построено очень много инфраструктуры хоккейной. И сегодня главное направление в этой программе организационно-методического характера. Национальная сборная. Одна из главных проблем: отсутствие конкуренции за место в составе. Выбирать на данный момент тренерам приходится из 60 человек, то есть в состав проходит, по сути, каждый третий. Ярких лидеров в команде нет. Это показал и минувший чемпионат мира. Чтобы ситуацию изменить коренным образом, нужно наладить всю схему функционирования национального хоккея. Начать с молодежных команд. Откуда ж еще черпать кадры? Семен Шапиро:

Будет центр подготовки наших молодежных команд. Он тоже получит определенное направление в развитии. В 20 будет выступать в Экстралиге. Будем обращать внимание на тех ребят, которые выходят из этой школы 20-летние и чтобы они до 23 лет совершенствовали свое мастерство в клубе «Динамо-Минск», «Динамо-Молодечно». Чтобы подрастающее поколение получало достаточно практики, на аренах сократят часы для массового катания. С проблемой нехватки льда сталкиваются, как ни парадоксально, многие школы. Дворцов за последнее десятилетие в стране появилось немало, а юным хоккеистам льда не хватает.

Евгений Алинкин, тренер-преподаватель ДЮСШ по хоккею Бреста:

В нашем Ледовом дворце очень большая загрузка льда. Позволить катать один возраст по льду мы себе не можем. Поэтому мы катаемся на льду смежными возрастами. На льду в среднем находится человек 60. Иногда от безвыходности мы захватываем середину поля и катаемся с маленькими детками. Как-то находим выход из положения. Нехватка квалифицированных тренеров, низкие зарплаты, в регионах местным ребятам сложно добираться до ледовой площадки. И многое, многое другое. В общем, как говорится, старые мозоли, которые никак не пройдут. Президент поручает разобраться: от подвоза юных игроков из соседних населенных пунктов до приемлемых условий наставникам. Особенно показавшим результат. Всего в стране 25 хоккейных школ. Многие только начинают работать. Сегодня решили, что новичков на контроль возьмут и, чем смогут, помогут лидеры.

Дмитрий Басков, директор СДЮШОР БФСО «Динамо-Минск»:

Взять под контроль представителям ведущих школ страны – это «Динамо», «Юность» – приехать в молодые школы и показать, как, на наш взгляд, надо правильно работать. Да, в Минске проще, есть бывшие хоккеисты, есть квалифицированные тренеры, а в регионах сегодня президент поручил создать условия. Хоккейная школа «Динамо» – самая успешная в стране. Из 8 возможных наград в этом сезоне завоевали 6.

Денис Булгаков, тренер СДЮШОР БФСО «Динамо-Минск»:

У нас в школе для тренировочного процесса есть постоянная параллель льда. То есть мы шесть раз в неделю катаемся. Плюс у нас проводятся тренировки на земле. Спортивный зал, тренажерный зал. У нас проводятся занятия и по плаванию, и по борьбе. То есть все возможное делается, чтобы ребята могли прогрессировать. Отсюда и результат. Организованный полноценный тренировочный процесс. Усовершенствовать его помогут узкоспециализированные наставники. Такие, как тренер по физической подготовке, катанию, работе с вратарями. И, кстати, подготовка специалистов тоже должна быть на высоте. Университет должен выпускать квалифицированных тренеров. Иван Аношко нападающий. Иван Аношко:

Пришел я сюда в пять лет. Попросил родителей сюда прийти. Потому что увидел, как играет взрослая «Динамо-Минск». И мне понравилось. Во сколько отдавать ребенка в хоккей, тоже вопрос принципиальный. Слишком рано, уверены медики, плохо. Слишком поздно – шансов на успех мало. В Беларуси принято решение: принимать в хоккейные школы начнут с 6 лет, вместо прежних 7. Впрочем, привести ребенка на лед мало. Его нужно экипировать. Дело затратное, но без этого никак. В Беларуси решено изучить вопрос производства хоккейной амуниции, по крайней мере, для детей. Екатерина Жилянина, СТВ:

Существенные изменения ждут и внутренний чемпионат. Специалисты сходятся во мнении – он не достаточно силен. Конкуренция в нем слабая. А между тем, первенство должно быть фундаментом и кадровым резервом национальной сборной. Предложений много. От сокращения команд в Экстралиге до регулярного чемпионата в два круга, при том чтобы на втором сильнейшие сражались между собой, таким образом получая качественную игровую практику. Окончательное решение не принято. Понятно только одно: без сильного внутреннего первенства у национального хоккея будущего нет.