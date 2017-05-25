Александр Лукашенко – о деньгах для хоккеистов: установите нормальную зарплату за игру, а за результат добавьте

Новости Беларуси. На хоккейной площадке белорусские спортсмены должны вести себя как на поле боя, а на большие премии стоит рассчитывать только по итогам мест в турнирной таблице. Александр Лукашенко требует отдачи и результатов от национальной сборной и в целом от белорусского хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для Беларуси этот вид спорта является национальным, но тем, кто выходит на лед, порой не хватает характера, – считает Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Футбол и хоккей в центральных странах – это массовые виды спорта. Этими видами спорта не просто интересуются, но это прежде всего, но увлекаются миллионы людей. В Беларуси это практически все население. Если уж мы приняли решение заниматься этим видом спорта, развивать его, он у нас очень популярным становится и уже стал, так давайте по-настоящему заниматься. Пятая часть денег идет на один вид спорта. Отдачи никакой. Сегодня в хоккей никто не играет, как и в другие виды спорта. Сегодня это не борьба, это битва, особенно в хоккее. А мы выходим покататься туда. Какие-то стратегии строим. Вот четырем командам сильнейшим на чемпионате мира сдадим игры, а у тех выиграем. Играть надо прежде всего. И с канадцами, и с россиянами, и со шведами. Играть надо, бороться. Даже если вы проиграете, но сыграете от души, народ простит.
На совещании подняли целый ряд злободневных вопросов для отечественного хоккея. От дорогой спортивной экипировки для юных спортсменов до необходимости отказа от услуг легионеров. Глава государства подчеркнул, что и профессиональным спортсменам, и тренерам, не добившихся результатов, следует умерить материальный аппетит.
Александр Лукашенко:
Установите нормальную зарплату игроку за игру, а за результат добавьте. И надо существенно призовые и прочее добавлять за результат внутреннего чемпионата. Тогда будут играть здесь. Они же все – от Захарова до рядового хоккеиста – не мыслят ничем, кроме зарплаты. У них зеленые глаза, посмотрите, у всех зеленые глаза. У нас уже нет ни карих, ни голубых, только зелень в глазах. Но мы не против платить. Но за что платить?
Анализ ситуации, складывающейся в белорусском хоккее, ведется постоянно. И в этом виде спорта грядут изменения. Положительные перемены президент связывает с недавно назначенным председателем Федерации Семеном Шапиро. И этот пост не менее ответственный, чем должность губернатора, – подчеркнул глава государства. Новый руководитель федерации хоккея уже предложил свой план развития. В том числе нестандартные подходы.
Семен Шапиро, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:
Я сам когда-то занимался в детско-юношеской спортивной школе по футболу. Тренер приходил, бросал мяч, читал газету, мы кувыркались на поле – весь процесс тренерский. К сожалению, имеют факты, видно, и сегодня похожие, поэтому мы решили: там, где тренируется наша молодежь, видеокамеру, вывод в федерацию, в Минспорта можно, и в каждый момент мы можем посмотреть, как идет процесс. И каждый тренер видит, что за ним контроль. И, конечно, надо ездить, смотреть и контролировать тренерскую работу.
Несмотря на невыразительную игру национальной сборной в Париже, все-таки у белорусского хоккея есть победа. Минск вместе с Ригой уже через четыре года будет принимать чемпионат мира по хоккею.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусский народ и Минск привез этот чемпионат мира сюда. Не было бы 2014 года, не показали бы, что мы можем проводить чемпионат мира лучше любой страны, что я когда-то Фазелю обещал, не было бы этого чемпионата мира. И, потом, я могу вам открыть один секрет. Накануне голосования, за две недели, мне те, кто персонифицирует этот чемпионат, что они выиграли, предложили отказаться от борьбы и отдать Финляндии его. Я категорически отверг эту идею. Коль договорились с латышами, значит надо бороться. И должен сказать, что огромнейшая заслуга здесь латышей. Это они мне предложили напрямую вступить в борьбу за этот чемпионат мира. Латыши. И тогда я, с Фазелем встречаясь, ему об этом сказал. Он пообещал: «Это идея. Вы можете с финнами побороться». Поэтому подумайте, какой подарок в 2021 году вы белорусскому народу преподнесете.
Глава государства и Национального олимпийского комитета не раз критиковал положение дел в отечественном хоккее. Нынешний предметный разговор состоялся практически по следам участия национальной сборной в чемпионате мира по хоккею.