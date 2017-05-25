Александр Лукашенко – о деньгах для хоккеистов: установите нормальную зарплату за игру, а за результат добавьте

На совещании подняли целый ряд злободневных вопросов для отечественного хоккея. От дорогой спортивной экипировки для юных спортсменов до необходимости отказа от услуг легионеров. Глава государства подчеркнул, что и профессиональным спортсменам, и тренерам, не добившихся результатов, следует умерить материальный аппетит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Футбол и хоккей в центральных странах – это массовые виды спорта. Этими видами спорта не просто интересуются, но это прежде всего, но увлекаются миллионы людей. В Беларуси это практически все население. Если уж мы приняли решение заниматься этим видом спорта, развивать его, он у нас очень популярным становится и уже стал, так давайте по-настоящему заниматься. Пятая часть денег идет на один вид спорта. Отдачи никакой. Сегодня в хоккей никто не играет, как и в другие виды спорта. Сегодня это не борьба, это битва, особенно в хоккее. А мы выходим покататься туда. Какие-то стратегии строим. Вот четырем командам сильнейшим на чемпионате мира сдадим игры, а у тех выиграем. Играть надо прежде всего. И с канадцами, и с россиянами, и со шведами. Играть надо, бороться. Даже если вы проиграете, но сыграете от души, народ простит.

Новости Беларуси. На хоккейной площадке белорусские спортсмены должны вести себя как на поле боя, а на большие премии стоит рассчитывать только по итогам мест в турнирной таблице. Александр Лукашенко требует отдачи и результатов от национальной сборной и в целом от белорусского хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для Беларуси этот вид спорта является национальным, но тем, кто выходит на лед, порой не хватает характера, – считает Президент.

Александр Лукашенко:

Установите нормальную зарплату игроку за игру, а за результат добавьте. И надо существенно призовые и прочее добавлять за результат внутреннего чемпионата. Тогда будут играть здесь. Они же все – от Захарова до рядового хоккеиста – не мыслят ничем, кроме зарплаты. У них зеленые глаза, посмотрите, у всех зеленые глаза. У нас уже нет ни карих, ни голубых, только зелень в глазах. Но мы не против платить. Но за что платить?

Анализ ситуации, складывающейся в белорусском хоккее, ведется постоянно. И в этом виде спорта грядут изменения. Положительные перемены президент связывает с недавно назначенным председателем Федерации Семеном Шапиро. И этот пост не менее ответственный, чем должность губернатора, – подчеркнул глава государства. Новый руководитель федерации хоккея уже предложил свой план развития. В том числе нестандартные подходы.

Семен Шапиро, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Я сам когда-то занимался в детско-юношеской спортивной школе по футболу. Тренер приходил, бросал мяч, читал газету, мы кувыркались на поле – весь процесс тренерский. К сожалению, имеют факты, видно, и сегодня похожие, поэтому мы решили: там, где тренируется наша молодежь, видеокамеру, вывод в федерацию, в Минспорта можно, и в каждый момент мы можем посмотреть, как идет процесс. И каждый тренер видит, что за ним контроль. И, конечно, надо ездить, смотреть и контролировать тренерскую работу.

Несмотря на невыразительную игру национальной сборной в Париже, все-таки у белорусского хоккея есть победа. Минск вместе с Ригой уже через четыре года будет принимать чемпионат мира по хоккею.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусский народ и Минск привез этот чемпионат мира сюда. Не было бы 2014 года, не показали бы, что мы можем проводить чемпионат мира лучше любой страны, что я когда-то Фазелю обещал, не было бы этого чемпионата мира. И, потом, я могу вам открыть один секрет. Накануне голосования, за две недели, мне те, кто персонифицирует этот чемпионат, что они выиграли, предложили отказаться от борьбы и отдать Финляндии его. Я категорически отверг эту идею. Коль договорились с латышами, значит надо бороться. И должен сказать, что огромнейшая заслуга здесь латышей. Это они мне предложили напрямую вступить в борьбу за этот чемпионат мира. Латыши. И тогда я, с Фазелем встречаясь, ему об этом сказал. Он пообещал: «Это идея. Вы можете с финнами побороться». Поэтому подумайте, какой подарок в 2021 году вы белорусскому народу преподнесете.

Глава государства и Национального олимпийского комитета не раз критиковал положение дел в отечественном хоккее. Нынешний предметный разговор состоялся практически по следам участия национальной сборной в чемпионате мира по хоккею.