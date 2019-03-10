Богданович об ОИ в Беларуси: «Я думаю, что в перспективе всё это может быть»

Новости Беларуси. Герои первого Европейского мультифорума точно знают, какой ценой даются победы. Олимпийский чемпион и победитель I Европейских игр в гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович делится воспоминаниями того триумфа, сообщили в программе «Неделя спорта». После серебра Лондонской Олимпиады у Александра и Андрея Богдановичей на воде ладилось далеко не всё и о перспективах наших гребцов говорили разное. Первые Европейские игры для братьев стали не только шансом показать и доказать свой уровень, но и возможностью дополнить список титулов новым званием.

Александр Богданович, победитель I Европейских игр:

Если кто следит за спортом, знает, что первым олимпийским чемпионом по гребле был у нас Макаренко Сергей Лаврентьевич. И мне очень хотелось, чтобы мы были первыми олимпийскими европейскими чемпионами. На турнир в Баку Богдановичи выходили в статусе главных претендентов на медали. Однако золото и серебро Олимпиад за спиной этот европейский старт легче не сделали. Александр Богданович: «Студенческому спорту уделяется не то внимание, которого он заслуживает»



Александр Богданович:

Мы неплохо пошли на старте, но россияне, у них тактика была, чтобы со старта нас кинуть в отработку, то есть это выехать вперед, и когда волна идет от лодки, и если в нее попадает соперник, то грести уже невозможно. Но мы удержались и вот пошли на финиш. В том заезде за победу сражались сильнейшие команды мира. Несмотря на то, что было это 4 года назад, чемпион помнит этот день как вчера. Цена золота – 4 сотые секунды.

Александр Богданович:

Я подумал «Как здорово», правда. Здесь на видео плохо видно, что мы выиграли. Но когда я ехал, я видел, что мы выиграли. Когда гимн играет – самые счастливые моменты в жизни спортсмена. На первых Европейских играх сборная Беларуси завоевала 43 медали, 10 из которых – золотые. Дома такой результат если не превзойти, то хотя бы повторить, хочется. Но 4 года спустя спортсменам будет в разы труднее. Александр Богданович:

Прошел первый форум и увидели «О,класс! Супер». Европейский континент – просто бомба, там интересно собрать, интересно поучаствовать. Если смотреть с этой точки зрения, то все уже подойдут более подготовленными. Один момент – это то, что все уже поняли, что это. Второй – лицензия на Олимпийские игры. Белорусскую команду на мультифоруме представит много молодых спортсменов. Проблема с оттоком перспективных атлетов актуальна всегда, но меры, принятые в последние годы, дают плоды. Александр Богданович:

Когда было сказано, что за каждый поднятый флаг на международной арене, спортсмен должен получать вознаграждение, и вот этот всплеск пошел. Это где-то 98-99 годы, пошел приток спортсменов. Все вернулись в Беларусь, потому что лучше, чем на Родине, нигде нет.



Для спорта 4 года – большой отрезок. В 2015 Александр Богданович сражался за золото Европейских игр. На Вторых, домашних играх титулованный спортсмен будет уже в другом амплуа.





Александр Богданович:

Я буду рядом везде со спортсменами. Конечно же, буду активен. Очень сложно, если честно, наблюдать со стороны за своим видом спорта.



Вторые Европейские игры – очередной опыт Беларуси в проведении крупных международных турниров. Но мультифорум, считает олимпийский чемпион, не предел.