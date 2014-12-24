Боксер Владимир Кличко впервые показал новорожденную дочку

Новости США. Владимир Кличко и его возлюбленная, актриса Хайден Панеттьери, представили миру своего первенца – дочь Каю Евдокию. Совместное фото появилось на странице исполнительного директора «Фонда братьев Кличко» Алины Носенко в Facebook.

Напомним, Кличко и Панеттьери стали родителями в начале декабря.

По словам Хайден, сейчас для нее самое сложное – найти гармонию с собственным телом. Новоиспеченная мама признается: чувствует себя, как 80-летняя бабушка. Хайден также поблагодарила маму своего жениха за то, что та присматривает за внучкой.

Хайден Панеттьери:

Я все еще пытаюсь понять, как беременность изменила мое тело. Что из этих изменений временно, а что постоянно. Сейчас я чувствую себя 80-летней женщиной, которая пытается спуститься по лестнице. Пожалуйста, скажите мне, что это временно! Хотя я, конечно, знаю, что некоторые вещи никогда не будут прежними.

История любви боксера и актрисы берет начало в 2009 году. Их знакомство началось с фраз: « Ой, ты такой большой!» – « А ты – маленькая». Подробности здесь.

Дети – цветы жизни, – говорят одни. Пусть эти цветы растут в чужом огороде, – отвечают им другие. Стремление продолжать род кажется абсолютно естественным процессом. Но есть в обществе люди, которые называют себя childfree, или свободными от детей. По каким причинам мужчины и женщины сознательно отказываются от потомства, выясняли в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ (смотрите видео).