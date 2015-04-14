Бокс в Беларуси: почему этот спорт вынужден искать возможности для выживания, а не для модернизации

В последние годы белорусский бокс переживает не лучшие времена. Многие талантливые ребята за последние годы или ушли в профессионалы, или вовсе завязали со спортом. Федерация ощутимой поддержки как не получала, так и не получает, натыкаясь на сложные финансовые преграды и банальное нежелание менять уклад тренировочной жизни.

В результате белорусский бокс вынужден искать возможности, скорее, для выживания, нежели для модернизации.

Хотя формула успеха не такая уж и сложная: спортсмен, тренер, руководитель. Эта цепочка и должна вести к олимпийской награде. Безусловно, движение вперед есть, но все это бессмысленно, если каждый причастный к боксу человек не поймет, что время сидеть и ждать прошло. Нужно действовать.

Один из реформаторов – Константин Сергеевич Соколов, главный тренер национальной команды. С января 2014 года на его плечи возложена ответственность за будущее белорусского бокса.

Почти 20 лет назад Константин Соколов уже стоял у руля сборной. О тогдашней дисциплине до сих пор ходят легенды. По мнению Константина Сергеевича, наша главная проблема в том, что за долгое время так и не удалось создать эффективную систему подготовки.

Константин Соколов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:

Если тренер работает по 20 лет и имеет вторую категорию, такому тренеру надо просто уйти и не позорить профессию.

Значимой проблемой является и популяризация белорусского бокса не только среди болельщиков, но и среди юных мальчишек.

Константин Соколов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:

Сейчас важно опять привить любовь детей. Здесь важно, как работают тренеры на местах.

В былые годы немало белорусских спортсменов выступало на профессиональном ринге. Но опыт был, скорее, отрицательным: любители торопились перейти в «профи» и заработать деньги, ведь тогда ничего не стоило получить лицензию.

В последний раз белорусский профессиональный бокс громко заявил о себе почти 10 лет назад, когда в ринге блистал Сергей Ляхович. Выступая в тяжелом весе, в 2006 году он стал чемпионом мира по версии WBO.

С тех пор утекло много воды, крови и пота. И вот, наконец, наш бокс снова показал миру свою мощь.

28 марта 2015 года в английском Шеффилде наш соотечественник Сергей Хомицкий по прозвищу «Призрак» нокаутировал молодого британца Адама Этчиса и сенсационно завоевал пояс интерконтинентального чемпиона IBF.

Вопрос финансовых соблазнов профессионального бокса стоит остро. У нас едва кто-то стал чемпионом Беларуси – сразу просит и зарплату, и премии. Грозят тем, что уйдут в профессионалы или вовсе сменят гражданство.

Отчасти эту проблему была призвана решить Всемирная серия бокса: не так давно даже обсуждался вопрос появления в ней и белорусского клуба. Но иностранцы больше заинтересованы в продвижении своих бойцов.

В последнее время все большее число спортсменов работе в составе национальной сборной предпочитают практику в клубах Всемирной серии бокса.

Объясняется это возможностью заработать не только деньги, но и олимпийскую лицензию, которых среди бойцов WSB разыгрывается куда больше, чем на квалификационном чемпионате мира.

Константин Соколов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:

Коля Веселов, Ромашкевич Женя уже там три года боксируют, в клубе. Миша Долголевец его подключает, он штатный член национальной команды. Мы на него надеемся. Это для него дополнительный опыт. Мы в курсе, как ребята выступают там. Когда надо, они нам помогут. Дай бог, чтобы наших ребят больше брали туда.

Но участие белорусских парней в Лиге не столь однозначно, как может показаться на первый взгляд.

Да, в серии разыгрывается 56 олимпийских вакансий. Но, по мнению некоторых, когда встанет вопрос об их распределении, руководители клубов наверняка сделают так, чтобы пропуски на Игры достались местным спортсменам. Иностранцы же нужны лишь как спарринг-партнеры, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Выход видится один – создавать свой, белорусский, клуб. И сегодня всерьез обсуждается такая возможность. Это недешевое дело: цена вопроса – около 4 миллионов долларов в год.

Много? Если мы ставим вопрос о завоевании медалей на Олимпиаде, то это не такая уж астрономическая сумма.

А пока белорусов ждут чемпионаты Европы, мира и Европейские игры. В Федерации озвучивают четкий план на попадание в Рио: 5-6 лицензий. Говоря о целях, Константин Соколов без всякой демагогии уверяет в успехе, всерьез рассчитывая на олимпийский пьедестал. И добавляет, что при системном подходе эта цель досягаема.

Константин Соколов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:

Лично я и мой коллектив, ребята хотим медаль. И мы делаем все для того, чтобы в Рио завоевать медаль. Сколько будет лицензий – это другой вопрос. Но медаль мы хотим и она нам нужна. И мы будем все для этого делать и делаем.