«Нельзя было ни в коем случае проваливать начало». Магаляс и Вабищевич об итогах первого дня II Европейских игр

Новости Беларуси. На Palova-arena 21 июня прошел первый тур предварительного этапа турнира баскетбола 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Удачно стартовала наша женская сборная. Белоруски оказались сильнее итальянок – 21:7. Наибольший вклад в победу сборной внесла Марина Иващенко, она набрала 11 очков. Беларусь вместе с Россией, которая переиграла Сербию, возглавили квартет «А».

Дарья Магаляс, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:

Атмосфера шикарная, болельщики делают свое дело: ты сначала выходишь, вроде волнуешься, а когда слышишь поддержку трибун, волнение постепенно уходит. Слава богу, что все так получилось, потому что нельзя было ни в коем случае проваливать начало – это основное, как мне кажется. Лучше удерживать преимущество, чем догонять. Восстановиться, набраться сил, и будем стараться показать такую же игру.

Также дебютный поединок 21 июня провели и наши мужчины. Подопечные Дмитрия Колтунова встречались со сборной Словении и тоже праздновали победу.

Правда, не такую уверенную, как наши девушки. Белорусы одолели балканцев – 15:10. 22 июня наши парни проведут два поединка: против литовцев и эстонцев.