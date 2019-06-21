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«Нельзя было ни в коем случае проваливать начало». Магаляс и Вабищевич об итогах первого дня II Европейских игр

21 июня 2019 19:40
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Новости Беларуси. На Palova-arena 21 июня прошел первый тур предварительного этапа турнира баскетбола 3х3,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Нельзя было ни в коем случае проваливать начало». Магаляс и Вабищевич об итогах первого дня II Европейских игр-1

Удачно стартовала наша женская сборная. Белоруски оказались сильнее итальянок – 21:7. Наибольший вклад в победу сборной внесла Марина Иващенко, она набрала 11 очков. Беларусь вместе с Россией, которая переиграла Сербию, возглавили квартет «А».

«Нельзя было ни в коем случае проваливать начало». Магаляс и Вабищевич об итогах первого дня II Европейских игр-4

Дарья Магаляс, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:
Атмосфера шикарная, болельщики делают свое дело: ты сначала выходишь, вроде волнуешься, а когда слышишь поддержку трибун, волнение постепенно уходит. Слава богу, что все так получилось, потому что нельзя было ни в коем случае проваливать начало – это основное, как мне кажется. Лучше удерживать преимущество, чем догонять. Восстановиться, набраться сил, и будем стараться показать такую же игру.

«Нельзя было ни в коем случае проваливать начало». Магаляс и Вабищевич об итогах первого дня II Европейских игр-7

Также дебютный поединок 21 июня провели и наши мужчины. Подопечные Дмитрия Колтунова встречались со сборной Словении и тоже праздновали победу.

«Нельзя было ни в коем случае проваливать начало». Магаляс и Вабищевич об итогах первого дня II Европейских игр-10

Правда, не такую уверенную, как наши девушки. Белорусы одолели балканцев – 15:10. 22 июня наши парни проведут два поединка: против литовцев и эстонцев.

«Нельзя было ни в коем случае проваливать начало». Магаляс и Вабищевич об итогах первого дня II Европейских игр-13

Сергей Вабищевичигрок мужской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:
Очень хотели выиграть, настраивались, где-то даже перенастроились. Эмоции брали верх над разумом. Хорошо то, что хорошо заканчивается. Мы знали, что они не очень опытные, мы где-то более мобильны. В первой атаке решили играть через маленьких. Так и вышло, что мы забили легкие очки. Потом сделали много фолов, но как мы настраивались на игру, что сначала мы атакуем через маленьких, а потом давили под колесом, так и вышло. Это принесло плоды и победу.

# Европейские игры # Дарья Магаляс # Сергей Вабищевич # Фотофакт

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