Дмитрий Довгалёнок: «Пока одни пожелания, поэтому нам даже становится страшновато по принципу «слишком хорошо»
Новости Беларуси. В каждой команде есть знаковая фигура, которая всегда остается за кадром, но без которой существование команды просто невозможно. Это шеф миссии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В его обязанности входит все – от размещения и питания до подачи протестов и решения других возможных сопутствующих проблем. У нас это Вячеслав Дурнов, а его заместитель – Дмитрий Довгаленок. Вместе с командой Довгаленок прошел не один олимпийский цикл. Естественно, мы поинтересовались его мнением о II Европейских играх.
Дмитрий Довгаленок, заместитель шефа белорусской миссии на II Европейских играх:
Олимпиада, Европейские игры, даже можно назвать европейские фестивали молодежные – они все оставляют какое-то свое впечатление. Мне сильно почему-то понравилось в Баку. Было подготовлено настолько все профессионально, аккуратно, и показана была так культура азербайджанская, музыка. Именно флейта, я помню точно. Очень сильно понравилось.
«Как только начинаются Игры, у нас нет выходных, нет графика восьмичасового»
У нас очень большая делегация, поэтому нам дали право на двух заместителей плюс шефа миссии. Как только начинаются Игры, у нас нет выходных, нет графика восьмичасового. Мы работаем круглые сутки, могут разбудить ночью, утром. После таких вложений психологических и всех остальных, когда получается долгожданный результат, – это, наверное, самое приятное. Вот тогда можно забыть о том, что ты третьи сутки нормально не спишь перед тем, как начинают въезжать наши спортсмены и выезжать. Тогда это все сглаживается.
«Мы взяли на себя такую инициативу – учить»
В республике 10-12 человек, которые знают от начала до конца, что такое Олимпийские игры. Как они организовываются, как работают службы и все остальное. Нам пришлось взять на себя определенную ответственность, извините за такое выражение, по обучению. Мы постарались подсказывать, и я привлекался во многие комиссии – в комиссию по питанию, допустим, по приобретению, по проживанию, входил в огркомитет как приглашенный постоянно. Мы взяли на себя такую инициативу – учить.
Все получается. И не просто получается, уже пошли первые отзывы спортивных делегаций: «Спасибо, спасибо, спасибо. Нам скучно. Нам скучно, потому что не надо никаких вопросов решать». Есть горячая вода, есть свет – здесь есть все. Работает транспорт. Пока только одни пожелания, поэтому нам даже становится страшновато по принципу «слишком хорошо».
«Заехал, посмотрел, отвыступал – еще есть один день для того, чтобы посмотреть нашу страну»
Конечно, им хочется побольше здесь побыть, чтобы все спортсмены увидели и открытие, и закрытие. 5-6 дней, я думаю, достаточно для каждого вида спорта, который участвует: заехал, посмотрел, отвыступал – еще есть один день для того, чтобы посмотреть нашу страну. Увы, так. После Парижа, летних Олимпийских игр, будет очень серьезный подход того же самого Международного олимпийского комитета в плане того, чтобы сделать такой график.
Мне интересно 3х3 посмотреть. Новый вид спорта, наверное, его нужно поддержать, где-то подсказать. Потому что если брать самбо – они уже участвовали. Там профессиональная команда, туда тоже попаду. Но хочется поддержать те виды спорта, которые новенькие. Я имею в виду 3х3, пляжный футбол, аэробику посмотреть, акробатику – может, подсказать что-нибудь. На любимый вид спорта обязательно поеду на финалы, это бог велел.
Основная цель – не стать лучше, а показать нашу страну
Основная цель – не стать лучше, завоевать лучшее право проведения либо что-то еще. А показать нашу страну, чтобы сюда потом, после Европейских игр те же самые спортсмены захотели вернуться со своими семьями. Либо передали как сарафанное радио, что есть такая страна: «Ребята, приезжайте, пока сюда не хлынул поток туристов».
Хотел бы пожелать нашей команде, чтобы у нас все получилось.