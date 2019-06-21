Дмитрий Довгалёнок: «Пока одни пожелания, поэтому нам даже становится страшновато по принципу «слишком хорошо»

Новости Беларуси. В каждой команде есть знаковая фигура, которая всегда остается за кадром, но без которой существование команды просто невозможно. Это шеф миссии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В его обязанности входит все – от размещения и питания до подачи протестов и решения других возможных сопутствующих проблем. У нас это Вячеслав Дурнов, а его заместитель – Дмитрий Довгаленок. Вместе с командой Довгаленок прошел не один олимпийский цикл. Естественно, мы поинтересовались его мнением о II Европейских играх.

Дмитрий Довгаленок, заместитель шефа белорусской миссии на II Европейских играх:

Олимпиада, Европейские игры, даже можно назвать европейские фестивали молодежные – они все оставляют какое-то свое впечатление. Мне сильно почему-то понравилось в Баку. Было подготовлено настолько все профессионально, аккуратно, и показана была так культура азербайджанская, музыка. Именно флейта, я помню точно. Очень сильно понравилось. «Как только начинаются Игры, у нас нет выходных, нет графика восьмичасового» У нас очень большая делегация, поэтому нам дали право на двух заместителей плюс шефа миссии. Как только начинаются Игры, у нас нет выходных, нет графика восьмичасового. Мы работаем круглые сутки, могут разбудить ночью, утром. После таких вложений психологических и всех остальных, когда получается долгожданный результат, – это, наверное, самое приятное. Вот тогда можно забыть о том, что ты третьи сутки нормально не спишь перед тем, как начинают въезжать наши спортсмены и выезжать. Тогда это все сглаживается. «Мы взяли на себя такую инициативу – учить» В республике 10-12 человек, которые знают от начала до конца, что такое Олимпийские игры. Как они организовываются, как работают службы и все остальное. Нам пришлось взять на себя определенную ответственность, извините за такое выражение, по обучению. Мы постарались подсказывать, и я привлекался во многие комиссии – в комиссию по питанию, допустим, по приобретению, по проживанию, входил в огркомитет как приглашенный постоянно. Мы взяли на себя такую инициативу – учить. Все получается. И не просто получается, уже пошли первые отзывы спортивных делегаций: «Спасибо, спасибо, спасибо. Нам скучно. Нам скучно, потому что не надо никаких вопросов решать». Есть горячая вода, есть свет – здесь есть все. Работает транспорт. Пока только одни пожелания, поэтому нам даже становится страшновато по принципу «слишком хорошо».