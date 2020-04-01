Камандар Маджидов о подготовке к ОИ: «Мы стараемся ограничить, чтобы меньше народу, чтобы были чисто борцы со своим тренером»

Перенос Олимпиады обсуждали в программе «В обстановке мира».

Селицкая о переносе ОИ: «Будем делать всё возможное, чтобы ни одного из наших спортсменов, которые уже завоевали лицензии, не потерять»

Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:

В частности, у нас по борьбе, я думаю, что сегодня у нас залов хватает. У нас прекрасная база «Стайки», где у нас идёт подготовка. Даже сегодня идёт подготовка. Мы стараемся ограничить, чтобы меньше народу, чтобы были чисто борцы со своим тренером, больше чтобы никого. Идёт подготовка спокойная. Сейчас нет смысла рваться.