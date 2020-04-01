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  • Камандар Маджидов о подготовке к ОИ: «Мы стараемся ограничить, чтобы меньше народу, чтобы были чисто борцы со своим тренером»

Камандар Маджидов о подготовке к ОИ: «Мы стараемся ограничить, чтобы меньше народу, чтобы были чисто борцы со своим тренером»

01 апреля 2020 17:10
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Перенос Олимпиады обсуждали в программе «В обстановке мира».

Селицкая о переносе ОИ: «Будем делать всё возможное, чтобы ни одного из наших спортсменов, которые уже завоевали лицензии, не потерять»

Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:
В частности, у нас по борьбе, я думаю, что сегодня у нас залов хватает. У нас прекрасная база «Стайки», где у нас идёт подготовка. Даже сегодня идёт подготовка. Мы стараемся ограничить, чтобы меньше народу, чтобы были чисто борцы со своим тренером, больше чтобы никого. Идёт подготовка спокойная. Сейчас нет смысла рваться.

Камандар Маджидов о подготовке к ОИ: «Мы стараемся ограничить, чтобы меньше народу, чтобы были чисто борцы со своим тренером»-1

# Олимпиада 2020 # Камандар Маджидов

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