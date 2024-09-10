Благотворительная акция «Семейный забег». Представитель ЮНИСЕФ поделился результатами акции

Александр Стасевич, ведущий: Рустам, я не побежал, но все-таки много людей побежали. Проспект перекрыли, забег состоялся. Иначе и быть не могло. Сколько человек побежало?

Рустам Хайдаров, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:

По открытым данным на сегодняшний день, что мы знаем, что было порядка 20 тысяч участников, но в семейном забеге была регистрация двух тысяч детей. Но дети, это же не только дети с ними бежали, родители, бабушки, дедушки, то есть в общем числе мы говорим о трех тысячах участников в семейном забеге.

Александр Стасевич:

То есть особенностью вообще полумарафона является вот этот вот старт, этот семейный забег. То есть две тысячи детей. А кто же бежал с детьми? Братьям и сестрам тоже можно было бежать?