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Благотворительная акция «Семейный забег». Представитель ЮНИСЕФ поделился результатами акции

10 сентября 2024 14:45
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8 сентября в рамках одного из самых масштабных спортивных событий Беларуси – Минского полумарафона, состоялся «Семейный забег». Он стал частью благотворительной инициативы, участники наполнили каждый метр дистанции смыслом.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Рустам Хайдаров, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси и Максим Пакульнис, участник «Семейного забега».

Благотворительная акция «Семейный забег». Представитель ЮНИСЕФ поделился результатами акции-2

Александр Стасевич, ведущий:
Рустам, я не побежал, но все-таки много людей побежали. Проспект перекрыли, забег состоялся. Иначе и быть не могло. Сколько человек побежало?

Благотворительная акция «Семейный забег». Представитель ЮНИСЕФ поделился результатами акции-4

Рустам Хайдаров, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси: 
По открытым данным на сегодняшний день, что мы знаем, что было порядка 20 тысяч участников, но в семейном забеге была регистрация двух тысяч детей. Но дети, это же не только дети с ними бежали, родители, бабушки, дедушки, то есть в общем числе мы говорим о трех тысячах участников в семейном забеге.

Александр Стасевич:
То есть особенностью вообще полумарафона является вот этот вот старт, этот семейный забег. То есть две тысячи детей. А кто же бежал с детьми? Братьям и сестрам тоже можно было бежать?

Благотворительная акция «Семейный забег». Представитель ЮНИСЕФ поделился результатами акции-6

Рустам Хайдаров: 
Семейным забегом могли бежать дети до 12 лет. И дети до 6 лет должны были бежать в сопровождении родителей либо опекунов. Также дети могли использовать самокаты либо беговелы, но не велосипеды. Даже самые маленькие дети могли бежать. Также бежали родители с детьми с инвалидностью в колясках. И в этом же заключается смысл семейного забега и принцип инклюзии, когда люди и дети с абсолютно разными возможностями могут участвовать в таких мероприятиях.

Благотворительная акция «Семейный забег». Представитель ЮНИСЕФ поделился результатами акции-8

Александр Стасевич:
То есть основной смысл – благотворительная акция, да?

Рустам Хайдаров: 
Смысл семейного забега заключается в том, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам инклюзивного образования. В рамках детского забега в момент регистрации на полумарафон, на семейный забег, участникам было предложено сделать пожертвование. И в рамках пожертвования от 35 рублей участники могли получить такую вот замечательную памятную майку.

Подробнее в видео

# Рустам Хайдаров # Александр Стасевич # Юрий Царёв # Юлия Самусенко # Благотворительная акция

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