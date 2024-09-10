Благотворительная акция «Семейный забег». Представитель ЮНИСЕФ поделился результатами акции
8 сентября в рамках одного из самых масштабных спортивных событий Беларуси – Минского полумарафона, состоялся «Семейный забег». Он стал частью благотворительной инициативы, участники наполнили каждый метр дистанции смыслом.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Рустам Хайдаров, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси и Максим Пакульнис, участник «Семейного забега».
Александр Стасевич, ведущий:
Рустам, я не побежал, но все-таки много людей побежали. Проспект перекрыли, забег состоялся. Иначе и быть не могло. Сколько человек побежало?
Рустам Хайдаров, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси:
По открытым данным на сегодняшний день, что мы знаем, что было порядка 20 тысяч участников, но в семейном забеге была регистрация двух тысяч детей. Но дети, это же не только дети с ними бежали, родители, бабушки, дедушки, то есть в общем числе мы говорим о трех тысячах участников в семейном забеге.
Александр Стасевич:
То есть особенностью вообще полумарафона является вот этот вот старт, этот семейный забег. То есть две тысячи детей. А кто же бежал с детьми? Братьям и сестрам тоже можно было бежать?
Рустам Хайдаров:
Семейным забегом могли бежать дети до 12 лет. И дети до 6 лет должны были бежать в сопровождении родителей либо опекунов. Также дети могли использовать самокаты либо беговелы, но не велосипеды. Даже самые маленькие дети могли бежать. Также бежали родители с детьми с инвалидностью в колясках. И в этом же заключается смысл семейного забега и принцип инклюзии, когда люди и дети с абсолютно разными возможностями могут участвовать в таких мероприятиях.
Александр Стасевич:
То есть основной смысл – благотворительная акция, да?
Рустам Хайдаров:
Смысл семейного забега заключается в том, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам инклюзивного образования. В рамках детского забега в момент регистрации на полумарафон, на семейный забег, участникам было предложено сделать пожертвование. И в рамках пожертвования от 35 рублей участники могли получить такую вот замечательную памятную майку.
Подробнее в видео.