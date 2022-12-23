Прямой эфир

БК «Минск» снова проиграл в Единой лиге ВТБ – команда занимает последнее место в таблице

23 декабря 2022 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Минск» вновь оступился в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы на выезде мало что смогли противопоставить саратовскому «Автодору». Провальной получилась вторая четверть.  

БК «Минск» снова проиграл в Единой лиге ВТБ – команда занимает последнее место в таблице-1

На этом отрезке хозяева сформировали комфортное преимущество, которое позволяло не волноваться за общий успех. И хотя наши парни пытались изменить ход противостояния, ничего из этого не получилось. Поражение – 77:88. В турнирной таблице «Минск» с единственной победой занимает последнее место.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Баскетбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. «Динамо-Шинник» победил московский «Спартак» в матче Молодёжной лиги
23 декабря 2022 10:58

Хоккей. «Динамо-Шинник» победил московский «Спартак» в матче Молодёжной лиги

Минское «Динамо» проиграло одноклубникам из Москвы в КХЛ
22 декабря 2022 19:10

Минское «Динамо» проиграло одноклубникам из Москвы в КХЛ

ФИФА обновила рейтинг футбольных сборных. На каком месте Беларусь?
22 декабря 2022 18:38

ФИФА обновила рейтинг футбольных сборных. На каком месте Беларусь?