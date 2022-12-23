БК «Минск» снова проиграл в Единой лиге ВТБ – команда занимает последнее место в таблице

Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Минск» вновь оступился в Единой лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы на выезде мало что смогли противопоставить саратовскому «Автодору». Провальной получилась вторая четверть.

На этом отрезке хозяева сформировали комфортное преимущество, которое позволяло не волноваться за общий успех. И хотя наши парни пытались изменить ход противостояния, ничего из этого не получилось. Поражение – 77:88. В турнирной таблице «Минск» с единственной победой занимает последнее место.