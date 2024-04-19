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Команда Беларуси на турнире по пляжному футболу в Санкт-Петербурге одержала вторую победу

19 апреля 2024 19:21
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Команда Беларуси на традиционном предсезонном турнире по пляжному футболу «Весенний Петербург» провела третий поединок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Беларуси на турнире по пляжному футболу в Санкт-Петербурге одержала вторую победу-1

На этот раз соперниками нашей дружины были футболисты «Саратова». Первый период прошел под диктовку российской команды. Саратовцы открыли счет, наши ребята вскоре отыгрались, но на перерыв дружины ушли с перевесом в пользу хозяев – 2:1. Во втором отрезке матча команда Беларуси преобразилась, остро атаковала, грамотно сдерживала натиск оппонентов и повела в счете 4:2.

В третьем периоде наши футболисты забили еще два мяча и одержали победу – 6:4. Это вторая виктория белорусов на турнире.

Команда Беларуси на турнире по пляжному футболу в Санкт-Петербурге одержала вторую победу-4

Вадим Бокач, играющий тренер команды Беларуси:
Все знают команду «Саратов», хороший подбор футболистов собрался у них, хорошая игра. В первую очередь мы приехали обкататься – молодых ребят. В каждой четверочке у нас по молодому парню было. Поэтому я очень доволен игрой, как они себя проявили. И матч такой был, мяч в мяч, они не дрогнули, довели дело до победы.

Завтра, 20 апреля, в заключительном поединке предварительного этапа команда Беларуси сыграет с «Крыльями Советов».

# Футбол # Вадим Бокач

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