Команда Беларуси на турнире по пляжному футболу в Санкт-Петербурге одержала вторую победу

Команда Беларуси на традиционном предсезонном турнире по пляжному футболу «Весенний Петербург» провела третий поединок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этот раз соперниками нашей дружины были футболисты «Саратова». Первый период прошел под диктовку российской команды. Саратовцы открыли счет, наши ребята вскоре отыгрались, но на перерыв дружины ушли с перевесом в пользу хозяев – 2:1. Во втором отрезке матча команда Беларуси преобразилась, остро атаковала, грамотно сдерживала натиск оппонентов и повела в счете 4:2.

В третьем периоде наши футболисты забили еще два мяча и одержали победу – 6:4. Это вторая виктория белорусов на турнире.