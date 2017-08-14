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Битва грандов за трофей в Испании и Италии и дебют Неймара в Париже: европейский футбольный уик-энд во всей красе

14 августа 2017 18:49
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Европейский футбольный сезон, в отличие от внутрибелорусского, только набирает обороты. В воскресенье в центре внимания было эль-классико в Суперкубке Испании, битва «Ювентуса» и «Лацио» за аналогичный трофей в Италии, а также дебют Неймара за ПСЖ в чемпионате Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая серия испанской дуэли за Суперкубок была представлена публике на стадионе «Камп Ноу». На смену не самому яркому дебютному тайму пришел полный занимательных событий второй.

Битва грандов за трофей в Испании и Италии и дебют Неймара в Париже: европейский футбольный уик-энд во всей красе-1

Сперва защитник Барсы Жерар Пике срезал мяч в собственные ворота после прострела Марсело. Почти через полчаса судья откровенно подарил хозяевам право на пенальти, и те подарок с радостью приняли – Месси с «точки» не промахнулся.

Битва грандов за трофей в Испании и Италии и дебют Неймара в Париже: европейский футбольный уик-энд во всей красе-4

Однако совсем скоро «Реал» провел блестящую контратаку, которую увенчал не менее блестящий выстрел Роналду – 2:1. Из-за того, что португалец на радостях снял футболку, рефери вынес ему стандартное для таких ситуаций предупреждение. Но буквально через минуту Криштиану увидел перед собой вторую желтую карточку, которая автоматически стала красной. И на этот раз легитимность действий арбитра вызывала большие вопросы. По его мнению, Роналду симулировал, хотя на повторах откровенной симуляции замечено не было.

Битва грандов за трофей в Испании и Италии и дебют Неймара в Париже: европейский футбольный уик-энд во всей красе-7

Впрочем, даже в меньшинстве «королевский клуб» умудрился увеличить свой отрыв: на 90-й минуте в рамке каталонцев расписался Марко Асенсио.

16 августа соискатели Суперкубка сыграют уже в Мадриде. И «Барселоне», дабы заполучить трофей, необходимо будет побеждать с разницей аж в три мяча.

В Италии, в отличие от Испании, Суперкубок разыгрывается в одном матче. На этот раз на приз претендовали «Ювентус» и «Лацио». Римляне, которые фактически играли дома (ведь встречу принимал «Стадио Олимпико»), всего за 10 минут до финального свистка вели 2:0 благодаря дублю Чиро Иммобиле.

Битва грандов за трофей в Испании и Италии и дебют Неймара в Париже: европейский футбольный уик-энд во всей красе-10

Ничто не предвещало для них беды, но тут свое веское слово сказал лидер туринцев Пауло Дибала. На 85-й минуте он был точен со штрафного, а на 90+1 еще и с пенальти.

Казалось, футболисты и фанаты «Ювентуса» могут с облегчением выдохнуть и готовиться к продолжению веселья в овертайме, но карты «старой синьоре» спутал Алессандро Мурджа. На самом излете компенсированного времени он замкнул прострел Джордана Лукаку и принес своей команде первый титул нового сезона.

Битва грандов за трофей в Испании и Италии и дебют Неймара в Париже: европейский футбольный уик-энд во всей красе-13

Во Франции тем временем завершился второй тур национального чемпионата. Игру «Генгама» и ПСЖ вряд ли смотрели бы сотни миллионов зрителей по всему миру, если бы не одно но – за парижскую команду дебютировал Неймар.

Битва грандов за трофей в Испании и Италии и дебют Неймара в Париже: европейский футбольный уик-энд во всей красе-16

Дебют получился что надо: в персональной копилке бразильца результативная передача на Кавани и точный удар в концовке.

Битва грандов за трофей в Испании и Италии и дебют Неймара в Париже: европейский футбольный уик-энд во всей красе-19

Вкупе с нелепым автоголом защитника «Генгама» это привело к разгромной победе ПСЖ – 3:0.

# Футбол

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