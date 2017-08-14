Битва грандов за трофей в Испании и Италии и дебют Неймара в Париже: европейский футбольный уик-энд во всей красе

Европейский футбольный сезон, в отличие от внутрибелорусского, только набирает обороты. В воскресенье в центре внимания было эль-классико в Суперкубке Испании, битва «Ювентуса» и «Лацио» за аналогичный трофей в Италии, а также дебют Неймара за ПСЖ в чемпионате Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первая серия испанской дуэли за Суперкубок была представлена публике на стадионе «Камп Ноу». На смену не самому яркому дебютному тайму пришел полный занимательных событий второй.

Сперва защитник Барсы Жерар Пике срезал мяч в собственные ворота после прострела Марсело. Почти через полчаса судья откровенно подарил хозяевам право на пенальти, и те подарок с радостью приняли – Месси с «точки» не промахнулся.

Однако совсем скоро «Реал» провел блестящую контратаку, которую увенчал не менее блестящий выстрел Роналду – 2:1. Из-за того, что португалец на радостях снял футболку, рефери вынес ему стандартное для таких ситуаций предупреждение. Но буквально через минуту Криштиану увидел перед собой вторую желтую карточку, которая автоматически стала красной. И на этот раз легитимность действий арбитра вызывала большие вопросы. По его мнению, Роналду симулировал, хотя на повторах откровенной симуляции замечено не было.

Впрочем, даже в меньшинстве «королевский клуб» умудрился увеличить свой отрыв: на 90-й минуте в рамке каталонцев расписался Марко Асенсио. 16 августа соискатели Суперкубка сыграют уже в Мадриде. И «Барселоне», дабы заполучить трофей, необходимо будет побеждать с разницей аж в три мяча. В Италии, в отличие от Испании, Суперкубок разыгрывается в одном матче. На этот раз на приз претендовали «Ювентус» и «Лацио». Римляне, которые фактически играли дома (ведь встречу принимал «Стадио Олимпико»), всего за 10 минут до финального свистка вели 2:0 благодаря дублю Чиро Иммобиле.

Ничто не предвещало для них беды, но тут свое веское слово сказал лидер туринцев Пауло Дибала. На 85-й минуте он был точен со штрафного, а на 90+1 еще и с пенальти. Казалось, футболисты и фанаты «Ювентуса» могут с облегчением выдохнуть и готовиться к продолжению веселья в овертайме, но карты «старой синьоре» спутал Алессандро Мурджа. На самом излете компенсированного времени он замкнул прострел Джордана Лукаку и принес своей команде первый титул нового сезона.

Во Франции тем временем завершился второй тур национального чемпионата. Игру «Генгама» и ПСЖ вряд ли смотрели бы сотни миллионов зрителей по всему миру, если бы не одно но – за парижскую команду дебютировал Неймар.

Дебют получился что надо: в персональной копилке бразильца результативная передача на Кавани и точный удар в концовке.