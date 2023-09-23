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Биатлон. Сола и Лещенко успешно вернулись в спорт после рождения детей

23 сентября 2023 16:40
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В спортивном комплексе «Раубичи» продолжается чемпионат Беларуси по летнему биатлону. 23 сентября состоялись спринтерские гонки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Биатлон. Сола и Лещенко успешно вернулись в спорт после рождения детей-1

У мужчин лидерский статус подтвердил Антон Смольский. Он занял первое место. Вторым финишировал Дмитрий Лазовский, третье место занял Роман Елетнов.

Биатлон. Сола и Лещенко успешно вернулись в спорт после рождения детей-4

Антон Смольский, победитель спринтерской гонки:
Ощущение тяжелое, бежалось, как всегда, тяжело. Никогда легко не даются гонки, потому что это максимальная нагрузка. И каждая гонка очень тяжелая, абсолютно каждая, эта в том числе. Потому что пришлось бороться не только с собой, но и со своей командой, ребятами из моей команды. Они настроены, заряжены и готовы побеждать, но все же хочется держать удар, и пока мне удается это.

Биатлон. Сола и Лещенко успешно вернулись в спорт после рождения детей-7

Роман Синиченко, старший тренер мужской команды Беларуси по биатлону:
Все ребята, в принципе, находятся в неплохой форме. Антон – лидер мирового биатлона. Поэтому хорошо, что у нас есть лидер, по которому можем равняться и к которому можем стремиться.

Биатлон. Сола и Лещенко успешно вернулись в спорт после рождения детей-10

Представители женской команды Анна Сола и Ирина Лещенко вернулись в биатлон после рождения детей, прошли полноценную подготовку к сезону и сегодня провели первую официальную гонку. Анна Сола ни разу не промахнулась и опередила серебряного призера Дарью Кудаеву на 2,5 минуты. Третьей финишировала Ирина Лещенко.

Биатлон. Сола и Лещенко успешно вернулись в спорт после рождения детей-13

Анна Сола, победительница спринтерской гонки:
Рада, что получилось сделать два нуля, и, в принципе, показала достаточно неплохую скорость. Все равно нужно будет смотреть, когда будут старты, скорее всего, в России. Если бы я там так вернулась, то, конечно, была бы самым счастливым человечком, наверное.

Завтра на чемпионате Беларуси состоятся масс-старты и гонки преследования.

# Биатлон # Антон Смольский # Роман Синиченко # Дмитрий Лазовский # Роман Елетнов # Анна Сола # Ирина Лещенко # Фотофакт

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