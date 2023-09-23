Биатлон. Сола и Лещенко успешно вернулись в спорт после рождения детей

В спортивном комплексе «Раубичи» продолжается чемпионат Беларуси по летнему биатлону. 23 сентября состоялись спринтерские гонки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У мужчин лидерский статус подтвердил Антон Смольский. Он занял первое место. Вторым финишировал Дмитрий Лазовский, третье место занял Роман Елетнов.

Антон Смольский, победитель спринтерской гонки:

Ощущение тяжелое, бежалось, как всегда, тяжело. Никогда легко не даются гонки, потому что это максимальная нагрузка. И каждая гонка очень тяжелая, абсолютно каждая, эта в том числе. Потому что пришлось бороться не только с собой, но и со своей командой, ребятами из моей команды. Они настроены, заряжены и готовы побеждать, но все же хочется держать удар, и пока мне удается это.

Роман Синиченко, старший тренер мужской команды Беларуси по биатлону:

Все ребята, в принципе, находятся в неплохой форме. Антон – лидер мирового биатлона. Поэтому хорошо, что у нас есть лидер, по которому можем равняться и к которому можем стремиться.

Представители женской команды Анна Сола и Ирина Лещенко вернулись в биатлон после рождения детей, прошли полноценную подготовку к сезону и сегодня провели первую официальную гонку. Анна Сола ни разу не промахнулась и опередила серебряного призера Дарью Кудаеву на 2,5 минуты. Третьей финишировала Ирина Лещенко.