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Белорусские волейболисты-пляжники вышли в полуфинал Евролиги

22 сентября 2023 20:10
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Мужская сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в полуфинал Евролиги. Парни Николаса Альворадо забыли вчерашнюю осечку и в красивом стиле нанесли поражение швейцарцам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские волейболисты-пляжники вышли в полуфинал Евролиги-1

Битва получилась знаковой. Уже в первом тайме соперники по два раза огорчили друг друга. Казалось, что голевая феерия продолжится и дальше. Однако затем темп немного упал. На смену пришли осмысленные комбинации и тактика. За оставшееся время белорусы отличились дважды. Крестоносцы возразили только единожды. 4:3 в пользу наших парней. Забивали Рябко, Бриштель, Гордецкий и Бокач. В 1/2 предстоит дуэль с испанцами.

# Футбол # Фотофакт

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