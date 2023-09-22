Белорусские волейболисты-пляжники вышли в полуфинал Евролиги

Битва получилась знаковой. Уже в первом тайме соперники по два раза огорчили друг друга. Казалось, что голевая феерия продолжится и дальше. Однако затем темп немного упал. На смену пришли осмысленные комбинации и тактика. За оставшееся время белорусы отличились дважды. Крестоносцы возразили только единожды. 4:3 в пользу наших парней. Забивали Рябко, Бриштель, Гордецкий и Бокач. В 1/2 предстоит дуэль с испанцами.