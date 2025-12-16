Финский премьер-министр Петтери Орпо признался, что страна переживает серьезный экономический кризис, вызванный многолетней рецессией. Об этом пишет ТАСС.

«В настоящий момент наша экономика находится в очень тяжелом положении. <...> Атмосфера в Финляндии очень напряженная», – сказал он в интервью британской газете Financial Times.

Он отметил, что это произошло из-за якобы «российской угрозы», но не привел никаких доказательств.

По мнению российских представителей, разрыв отношений с Москвой ударил по финской экономике, в особенности по юго-восточным регионам. Финляндии приходится расходовать миллиарды на оборону в рамках обязательств перед НАТО, при этом экономика страны падает, а безработица растет.

В 2023 году власти закрыли пункты пересечения границы с Россией, объясняя это наплывом мигрантов. Российский МИД отметил, что подобные шаги приводят к появлению новых разграничительных линий в Европе, и пообещал ответные меры.

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