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ЧБ по хоккею. «Лида» обыграла действующего чемпиона страны. Результаты других матчей

23 сентября 2023 13:27
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Новости Беларуси. Продолжаются матчи чемпионата Беларуси по хоккею. 22 сентября столичная «Юность» гостила у «Динамо» из Молодечно, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Противостояние получилось зрелищным. Хозяева совершили суперкамбэк.

ЧБ по хоккею. «Лида» обыграла действующего чемпиона страны. Результаты других матчей-1

Минчане вышли вперед на четвертой минуте, а к 16-й вели уже 3:0. Динамовцы не намеревались сдаваться и отыграли две шайбы. Тогда как «Юность» продолжила увеличивать отрыв, оформив четвертое взятие ворот. Однако удержать преимущество не получилось. Хозяева еще трижды отличились и в итоге праздновали победу – 5:4.

ЧБ по хоккею. «Лида» обыграла действующего чемпиона страны. Результаты других матчей-4

Полные результаты игрового вечера на ваших экранах. «Витебск» был сильнее «Бреста», а «Лида» обыграла действующего чемпиона страны «Металлурга».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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