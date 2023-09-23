ЧБ по хоккею. «Лида» обыграла действующего чемпиона страны. Результаты других матчей

Минчане вышли вперед на четвертой минуте, а к 16-й вели уже 3:0. Динамовцы не намеревались сдаваться и отыграли две шайбы. Тогда как «Юность» продолжила увеличивать отрыв, оформив четвертое взятие ворот. Однако удержать преимущество не получилось. Хозяева еще трижды отличились и в итоге праздновали победу – 5:4.