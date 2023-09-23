ЧБ по хоккею. «Лида» обыграла действующего чемпиона страны. Результаты других матчей

Новости Беларуси. Продолжаются матчи чемпионата Беларуси по хоккею. 22 сентября столичная «Юность» гостила у «Динамо» из Молодечно, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Противостояние получилось зрелищным. Хозяева совершили суперкамбэк.
Новости Беларуси. Продолжаются матчи чемпионата Беларуси по хоккею. 22 сентября столичная «Юность» гостила у «Динамо» из Молодечно, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Противостояние получилось зрелищным. Хозяева совершили суперкамбэк.
Минчане вышли вперед на четвертой минуте, а к 16-й вели уже 3:0. Динамовцы не намеревались сдаваться и отыграли две шайбы. Тогда как «Юность» продолжила увеличивать отрыв, оформив четвертое взятие ворот. Однако удержать преимущество не получилось. Хозяева еще трижды отличились и в итоге праздновали победу – 5:4.
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