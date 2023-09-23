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Теннис. Соболенко квалифицировалась на итоговый турнир WTA

23 сентября 2023 13:05
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Стали известны первые имена участниц итогового турнира Женской теннисной ассоциации, который пройдет в Мексике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Арина Соболенко квалифицировалась третий год подряд.

Теннис. Соболенко квалифицировалась на итоговый турнир WTA-1

Первая ракетка мира в сезоне 2023 года победила в Открытом чемпионате Австралии, на турнирах в Мадриде и Аделаиде, также она вышла в полуфинал «Уимблдона» и сыграла в финале Открытого чемпионата США. Также участие в турнире себе гарантировали полька Ига Швентек, американка Кори Гауфф и Елена Рыбакина из Казахстана.

В 2023 году соревнование пройдет с 29 октября по 5 ноября в Канкуне.

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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