Теннис. Соболенко квалифицировалась на итоговый турнир WTA

Стали известны первые имена участниц итогового турнира Женской теннисной ассоциации, который пройдет в Мексике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Арина Соболенко квалифицировалась третий год подряд.

Первая ракетка мира в сезоне 2023 года победила в Открытом чемпионате Австралии, на турнирах в Мадриде и Аделаиде, также она вышла в полуфинал «Уимблдона» и сыграла в финале Открытого чемпионата США. Также участие в турнире себе гарантировали полька Ига Швентек, американка Кори Гауфф и Елена Рыбакина из Казахстана.