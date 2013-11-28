Новости Беларуси. Футболист Александр Глеб стал студентом Академии управления при Президенте Республики Беларусь. После торжественного вручения студенческого билета Глеб ответил на вопросы студентов и преподавателей учебного заведения.

Александр Глеб, футболист:

Четыре года назад я хотел сюда поступить, но из-за нехватки времени у меня не получилось. Когда я вернулся в Беларусь, в БАТЭ, свободного времени стало больше. Вот и решил снова попробовать. Свяжу ли я жизнь с профессией? Уже сейчас, когда я начал заниматься бизнесом, учёба для меня очень важна.

Спортсмен подтвердил слухи об уходе из БАТЭ. Отвечая на вопрос о предложениях, которые поступают, Александр называть конкретные клубы не стал. Однако отметил, что этим вопросом занимаются агенты.

Александр Глеб, футболист (БЕЛТА):

Вообще, хотел бы в «Арсенал», но бундеслига – это выше крыши. Я бы с удовольствием снова вернулся в Европу поиграть. Посмотрим, как это получится, сейчас тяжело загадывать.

Напомним, ровно год назад в гостях у программы «Утро» на СТВ была Анастасия Косенкова, супруга Глеба. Она рассказала о том, какой Александр в обычной жизни и каково это, быть женой знаменитого футболиста (смотрите видео).