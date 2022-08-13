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Белорусы завоевали золото открытого Кубка Росси по пулевой стрельбе

13 августа 2022 18:45
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На открытом Кубке России по пулевой стрельбе вновь отличились белорусские спортсмены. На этот раз вне конкуренции были наши юниоры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы завоевали золото открытого Кубка Росси по пулевой стрельбе-1

В стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров команда юниоров в составе Ивана Казака, Никиты Коваленка и Владислава Демеша в финальном матче за золото соперничала с командой Московской области. Белорусские стрелки были более меткими и завоевали в этом упражнении золотые медали.

# Спортивные соревнования # Иван Казак # Никита Коваленок # Владислав Демеш # Фотофакт

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