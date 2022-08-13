Белорусы завоевали золото открытого Кубка Росси по пулевой стрельбе

На открытом Кубке России по пулевой стрельбе вновь отличились белорусские спортсмены. На этот раз вне конкуренции были наши юниоры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров команда юниоров в составе Ивана Казака, Никиты Коваленка и Владислава Демеша в финальном матче за золото соперничала с командой Московской области. Белорусские стрелки были более меткими и завоевали в этом упражнении золотые медали.