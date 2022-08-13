Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла в финал турнира в Польше

Вера Лапко вышла в финал теннисного турнира категории 25 в польском Радоме. Для белорусской теннисистки это будет второй финал в календарном году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинальном поединке Лапко одержала победу над испанкой Карлотой Мартинес со счетом 6:3, 6:4. За титул наша спортсменка поспорит с представительницей Турции Чаглой Бююкакчай.