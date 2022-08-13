Прямой эфир

Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла в финал турнира в Польше

13 августа 2022 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вера Лапко вышла в финал теннисного турнира категории 25 в польском Радоме. Для белорусской теннисистки это будет второй финал в календарном году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла в финал турнира в Польше-1

В полуфинальном поединке Лапко одержала победу над испанкой Карлотой Мартинес со счетом 6:3, 6:4. За титул наша спортсменка поспорит с представительницей Турции Чаглой Бююкакчай.

Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла в финал турнира в Польше-4

13 августа первая ракетка Беларуси Илья Ивашко стартует на турнире категории 1000 в американском Цинциннати. В первом круге квалификации Илья сыграет с представителем США Джеком Соком.

# Теннис # Вера Лапко # Карлота Мартинес # Чагла Бююкакчай # Илья Ивашко # Джек Сок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не совсем радуют итоги». Белорусские гандболистки сразились с командой России
13 августа 2022 18:07

«Не совсем радуют итоги». Белорусские гандболистки сразились с командой России

Белорусские гребцы продолжают успешно выступать на чемпионате России
13 августа 2022 18:04

Белорусские гребцы продолжают успешно выступать на чемпионате России

Кубок Салея. «Витебск» гарантировал себе первое место в группе
13 августа 2022 18:00

Кубок Салея. «Витебск» гарантировал себе первое место в группе