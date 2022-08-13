«Не совсем радуют итоги». Белорусские гандболистки сразились с командой России

Новости Беларуси. В столичном Доме гандбола продолжается международный турнир «Кубок Дружбы». В соревнованиях принимают участие четыре команды: «БНТУ-БелАЗ», дружина Беларуси до 18 лет, а также одни из лидеров мирового гандбола – два состава молодежной сборной России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе игрового дня 13 августа значилось два противостояния. Сборная Беларуси, составленная из игроков до 18 лет, уступила сверстницам из дублирующего состава команды России. Это уже второй проигрыш девушек на данном турнире. Накануне они не смогли одолеть «БНТУ-БелАЗ». 13 августа подопечные Александра Липинского достойно выглядели на площадке, однако все-таки класс соперниц взял верх. В решающие моменты мяч отказывался лететь в створ ворот соперниц. А вот россиянки в атаке преуспели и забросили нам 38 мячей. Юные белоруски в ответ лишь 26 раз поразили чужие ворота.

Александр Липинский, главный тренер молодежной (U-18) cборной Беларуси:

Не совсем радуют итоги, конечно. Проигрыш разный бывает, но отчасти обидный проигрыш. В первом тайме дали бой, неплохо смотрелись девчонки, во втором подсели функционально. Тактически, наверное, уступаем немного сопернику. Желание победить у них сегодня превышало наше. Начало сезона, тяжело сказать. То ли мы еще функционально... Вроде готовы, но пока еще не готовы выходить на поляну сражаться до конца, до победы.