Белорусы завоевали три медали на чемпионате мира по самбо

Два золота и бронза – таков результат выступления белорусов в первый день чемпионата мира по самбо, который проходит в Астане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Даниэла Ждан завоевала награду наивысшей пробы в весовой категории до 65 килограммов. В титульном поединке наша спортсменка встречалась с Екатериной Дорошенко из России и в упорной борьбе праздновала победу. Таким образом, Ждан стала двукратной чемпионкой мира.

В категории свыше 80 килограммов победительницей планетарного форума стала Мария Кондратьева. В поединке за золото белоруске противостояла двукратная чемпионка мира россиянка Ольга Артошина. По ходу схватки наша спортсменка вела со счетом 5:1, а за полторы минуты до конца и вовсе вынудила соперницу сдаться. Как итог – безоговорочное золото.