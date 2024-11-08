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Белорусы завоевали три медали на чемпионате мира по самбо

08 ноября 2024 19:03
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Два золота и бронза – таков результат выступления белорусов в первый день чемпионата мира по самбо, который проходит в Астане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы завоевали три медали на чемпионате мира по самбо-1

Даниэла Ждан завоевала награду наивысшей пробы в весовой категории до 65 килограммов. В титульном поединке наша спортсменка встречалась с Екатериной Дорошенко из России и в упорной борьбе праздновала победу. Таким образом, Ждан стала двукратной чемпионкой мира.

В категории свыше 80 килограммов победительницей планетарного форума стала Мария Кондратьева. В поединке за золото белоруске противостояла двукратная чемпионка мира россиянка Ольга Артошина. По ходу схватки наша спортсменка вела со счетом 5:1, а за полторы минуты до конца и вовсе вынудила соперницу сдаться. Как итог – безоговорочное золото.

Белорусы завоевали три медали на чемпионате мира по самбо-3

А первую награду нашей команде принес Александр Кокша, выступающий в весовой категории до 79 килограммов. В поединке за бронзовую медаль он был сильнее спортсмена из Казахстана. В шаге от пьедестала остановилась Анфиса Копаева.

# Борьба # Александр Кокша # Мария Кондратьева

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