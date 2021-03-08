Прямой эфир

Белорусы завоевали две медали на ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении

08 марта 2021 17:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В польской Торуни окончен чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За три соревновательных дня белорусам удалось завоевать две медали. Это золото Максима Недосекова в прыжках в высоту и бронза Ирины Жук в прыжках с шестом.

Белорусы завоевали две медали на ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-1

На континентальном форуме соревновались 22 наших спортсмена, но только двое из них превысили свои лучшие результаты сезона. Вместе с Недосековым это смогла сделать толкательница ядра Алена Дубицкая, занявшая в своем виде четвертое место.

Белорусы завоевали две медали на ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении-4

Всего же на чемпионате Европы по легкой атлетике в залах приняли участие 733 атлета из 47 стран. Больше всего наград – 12 – на счету команды Великобритании.

# Легкая атлетика # Максим Недосеков # Ирина Жук # Алена Дубицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Определены соперники женской сборной Беларуси на ЧЕ-2021 по баскетболу
08 марта 2021 17:25

Определены соперники женской сборной Беларуси на ЧЕ-2021 по баскетболу

Виктория Азаренко снялась с турнира в Дубае из-за травмы спины
08 марта 2021 17:22

Виктория Азаренко снялась с турнира в Дубае из-за травмы спины

Чемпионат Беларуси по хоккею. В первом раунде плей-офф состоялись четыре матча
08 марта 2021 17:20

Чемпионат Беларуси по хоккею. В первом раунде плей-офф состоялись четыре матча