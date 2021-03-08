Белорусы завоевали две медали на ЧЕ по лёгкой атлетике в помещении

Новости Беларуси. В польской Торуни окончен чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За три соревновательных дня белорусам удалось завоевать две медали. Это золото Максима Недосекова в прыжках в высоту и бронза Ирины Жук в прыжках с шестом.

На континентальном форуме соревновались 22 наших спортсмена, но только двое из них превысили свои лучшие результаты сезона. Вместе с Недосековым это смогла сделать толкательница ядра Алена Дубицкая, занявшая в своем виде четвертое место.