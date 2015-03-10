Новости Беларуси. С официальным визитом в Минск прибыла инспекционная комиссия Международного союза по современному пятиборью. На повестке дня – вопросы по подготовке и проведению финала Кубка мира. Минск примет этот старт в июне.

Подобные соревнования пройдут в нашей стране впервые. Регламент будет таким же, как на Олимпийских играх, то есть без квалификации. Спортсмены выступят в пяти дисциплинах: фехтование на шпагах, плавание вольным стилем, верховой езде и беге на 800 метров с огневыми рубежами.

Соревнования пройдут с 11 по 14 июня и соберут 36 лучших атлетов со всего мира. Для мужчин и женщин будут разыграны по одной путевке на Олимпийские игры 2016 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Михаил Прокопенко, заместитель председателя Белорусской федерации современного пятиборья:

Мы не взяли сразу крупное мероприятие. Мы тоже обучались, мы тоже смотрели, что лучше, что хуже. И благодаря этому опыту мы уже подошли к такому высокому мероприятию, как финал Кубка мира, на котором, хочется отметить, будут разыграны две личные олимпийские лицензии. В этом году, насколько мне известно, на территории Республики Беларусь это единственное мероприятие, на котором будут разыграны олимпийские лицензии.

Карен Майерс, спортивный директор Международной федерации современного пятиборья:

Все спортивные площадки соответствуют самым высоким стандартам. Они идеально подходят не только для финала Кубка мира. Особенно хотелось отметить места проведения фехтования и плавания. Мы уверены в том, что в будущем сможем провести здесь чемпионат мира.