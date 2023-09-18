Чемпионат Беларуси по фехтованию проходит в минском Дворце спорта. Кто был лучший?

Новости Беларуси. В столичном Дворце спорта продолжается чемпионат Беларуси по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В понедельник, 18 сентября, лучших определяли рапиристы в личных соревнованиях. Равных среди мужчин не было Роману Беляеву. У женщин победу одержала Варвара Шафоростова.

Данные соревнования являются контрольными для наших атлетов. Здесь спортсмены сборной демонстрируют степень готовности к предстоящим стартам. И календарь обещает быть насыщенным. Выступать белорусы планируют на совместных с российскими фехтовальщиками турнирах. Основной старт – чемпионат Союзного государства.

Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования:

Хотелось бы сохранить этот турнир и чтобы география этого турнира расширялась, чтобы приезжали не только из России, но и других стран. Сделать этот турнир традиционным, тогда мы сможем принимать участие в чемпионатах мира и Европы. Этот старт будет как один из этапов подготовки, проверки к главным турнирам. Мы видим, что есть желание отдельных представителей международной федерации как-то урегулировать все эти вопросы, чтобы все ограничения были сняты. Работаем над этим.

В ближайшие дни очередная у нас по видеосвязи будет встреча. Будем обсуждать условия. Понемножку, по чуть-чуть получаем списки одобренных спортсменов, которым можно выступать в нейтральном статусе, но тем не менее все равно еще много вопросов организационных, визовых и так далее. Они остаются, и их надо со временем как-то решать.

Чемпионат Беларуси по фехтованию завершится во вторник. В этот день станут известны победители и призеры в командных соревнованиях рапиристов.