Белорусы завоевали 3 золота и 2 бронзы на молодёжном ЧМ по гребле

3 золота и 2 бронзы. Таков промежуточный итог выступления белорусов на молодежном чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Самыми быстрыми в каноэ-двойке стали Илья Верещаго и Станислав Савельев. Им не было равных на 500-метровке. На тысяче среди каноисток отличилась Мария Попичич. Соперницу она объехала на секунду. В конце соревновательной сессии лучшее время дня показало каноэ-четверка. Бронзами обзавелись байдарочники. Игорь Якшин и Илья Филимонов в двойке, а Людмила Синкель в одиночке.