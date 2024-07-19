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Белорусы завоевали 3 золота и 2 бронзы на молодёжном ЧМ по гребле

19 июля 2024 12:33
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3 золота и 2 бронзы. Таков промежуточный итог выступления белорусов на молодежном чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы завоевали 3 золота и 2 бронзы на молодёжном ЧМ по гребле-1

Самыми быстрыми в каноэ-двойке стали Илья Верещаго и Станислав Савельев. Им не было равных на 500-метровке. На тысяче среди каноисток отличилась Мария Попичич. Соперницу она объехала на секунду. В конце соревновательной сессии лучшее время дня показало каноэ-четверка. Бронзами обзавелись байдарочники. Игорь Якшин и Илья Филимонов в двойке, а Людмила Синкель в одиночке.

# Гребля

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