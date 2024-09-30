«Неман» вернулся на первое место в чемпионате Беларуси по футболу

Клуб из Гродно на домашней арене сломил сопротивление «Славии» из Мозыря. 1:0 – сильнее «Неман». В турнирной таблице клуб из Гродно на 3 очка опережает «Динамо», но у минчан три матча в запасе. От лидеров все больше отстает «Торпедо-БЕЛАЗ». Накануне жодинцы вновь потеряли очки, сыграв вничью с «Нафтаном» – 1:1. В еще одном поединке сильнейшего не определили «Минск» и могилевский «Днепр». Ничья – 2:2.