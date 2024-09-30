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Минское «Динамо» уступило «Северстали» в матче КХЛ

30 сентября 2024 10:39
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Минское «Динамо» уступило «Северстали» на старте домашней серии игр в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» уступило «Северстали» в матче КХЛ-1

Это была вторая встреча соперников в сезоне, и гости смогли взять реванш за поражение в первой игре. Уже на 4-й минуте счет открыл Сэм Энас. Но гости не только отыгрались, но и вышли вперед. После двух периодов была ничья, а на 57-й минуте победу россиянам принес Кирилл Пилипенко – 3:2. 

# Хоккей

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