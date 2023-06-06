Белорусы удачно стартовали на неделе лёгкой атлетики в Москве

Золото, серебро и снова серебро. Белорусские барьеристы удачно стартовали на неделе легкой атлетики в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый день разыгрывались медали на дистанции 60 метров с препятствиями. Вне конкуренции была наша Эльвира Граборенко. Одну сотую ей уступила подруга по команде Руслана Романовская. Также серебро примерил Виталий Парахонько. Сегодня, 6 июня, в Москве будут соревноваться прыгуны в высоту.