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Белорусы удачно стартовали на неделе лёгкой атлетики в Москве

06 июня 2023 11:39
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Золото, серебро и снова серебро. Белорусские барьеристы удачно стартовали на неделе легкой атлетики в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы удачно стартовали на неделе лёгкой атлетики в Москве-1

В первый день разыгрывались медали на дистанции 60 метров с препятствиями. Вне конкуренции была наша Эльвира Граборенко. Одну сотую ей уступила подруга по команде Руслана Романовская. Также серебро примерил Виталий Парахонько. Сегодня, 6 июня, в Москве будут соревноваться прыгуны в высоту.

# Легкая атлетика # Виталий Парахонько # Руслана Романовская # Фотофакт

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