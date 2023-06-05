«Здесь опробуется всё до мелочей». В Минске стартовали тестовые турниры в преддверии II Игр стран СНГ
Новости Беларуси. В первых числах июня на спортивных объектах Беларуси началась тестовая пора. В преддверии II Игр стран СНГ проводятся соревнования, призванные оценить готовность объектов к главным стартам сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
О том, какие турниры проходят в белорусской столице, в сюжете Наталии Нероды.
На протяжении двух недель в соревновательном режиме проэкзаменуют спортивные арены, а также будет дана оценка деятельности персонала и обслуживающих организаций. Выстроить оптимальные алгоритмы взаимодействий – такова задача, которую должно реализовать руководство спортивных объектов. Чтобы в час икс, в августе, система работала четко и слаженно. Так, 5 июня в спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко стартовал открытый чемпионат Вооруженных Сил Беларуси по пулевой стрельбе. Чемпионат является тестовым. В нем примут участие 87 спортсменов.
Владислав Степанюк, директор РЦОП по стрелковым видам спорта:
Проверить функционирование системы учета показателей, показанных стрелками, функционирование судейства, логистики, которая у нас предназначена для обеспечения комфортного проведения наших соревнований. Это проживание, питание, логистика, связанная с волонтерами, культурная программа, награждение. Наше оборудование, которое расположено в тире, протестировано, действует на 100 %. Но железо есть железо, доверяй, но проверяй. Поэтому у нас есть специалисты высокого класса, которые будут этот процесс проверять.
Джамиля Авезова, главный судья соревнований:
Это, наверное, второй по качеству идет после первого состава, можно так сказать. Юниоры, которые подают надежды, тут больше, конечно, юниоров будет. Потому что в основном возрастные все уехали на соревнования. Мы будем стрелять МК на 25 метров, на 50 метров. И пневматический тир у нас тоже будет занят.
С 7 по 9 июня пройдет международный турнир по волейболу с участием белорусских и российских дружин. Предваряла эти соревнования товарищеская встреча национальной и юниорской сборных Беларуси. Старшие победили со счетом 3:0. К слову, эти же команды будут оппонировать друг другу и в рамках тестового турнира.
Алла Тетерина, генеральный секретарь Белоруской федерации волейбола:
Какова цель? Собрать сборные команды, посмотреть, как они готовы. Одна из команд молодежных будет участвовать в Играх СНГ. Это для них будут контрольные игры. Посмотреть, как готовы наши база и Дворец спорта, «Чижовка-Арена». Будем тестировать все: начиная от музыки, как выходить, как заходить, как будет играться, как будут трансляции проходить. То есть здесь опробуется все до мелочей.
Матч-открытие тестового волейбольного турнира состоится в среду, 7 июня. В стартовом поединке сойдутся национальная сборная Беларуси и команда России.