«Здесь опробуется всё до мелочей». В Минске стартовали тестовые турниры в преддверии II Игр стран СНГ

На протяжении двух недель в соревновательном режиме проэкзаменуют спортивные арены, а также будет дана оценка деятельности персонала и обслуживающих организаций. Выстроить оптимальные алгоритмы взаимодействий – такова задача, которую должно реализовать руководство спортивных объектов. Чтобы в час икс, в августе, система работала четко и слаженно. Так, 5 июня в спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко стартовал открытый чемпионат Вооруженных Сил Беларуси по пулевой стрельбе. Чемпионат является тестовым. В нем примут участие 87 спортсменов.

Владислав Степанюк, директор РЦОП по стрелковым видам спорта: Проверить функционирование системы учета показателей, показанных стрелками, функционирование судейства, логистики, которая у нас предназначена для обеспечения комфортного проведения наших соревнований. Это проживание, питание, логистика, связанная с волонтерами, культурная программа, награждение. Наше оборудование, которое расположено в тире, протестировано, действует на 100 %. Но железо есть железо, доверяй, но проверяй. Поэтому у нас есть специалисты высокого класса, которые будут этот процесс проверять.

Джамиля Авезова, главный судья соревнований:

Это, наверное, второй по качеству идет после первого состава, можно так сказать. Юниоры, которые подают надежды, тут больше, конечно, юниоров будет. Потому что в основном возрастные все уехали на соревнования. Мы будем стрелять МК на 25 метров, на 50 метров. И пневматический тир у нас тоже будет занят.

С 7 по 9 июня пройдет международный турнир по волейболу с участием белорусских и российских дружин. Предваряла эти соревнования товарищеская встреча национальной и юниорской сборных Беларуси. Старшие победили со счетом 3:0. К слову, эти же команды будут оппонировать друг другу и в рамках тестового турнира.