Белорусы остались без наград чемпионата России по спортивной гимнастике

На чемпионате России по спортивной гимнастике, который завершился в Сочи на «Сириус-Арене», белорусы остались без наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финалах отдельных видов лучший результат у мужчин показал Богдан Ильинков, он стал седьмым на параллельных брусьях, а также занял 9-е место в упражнении на коне. Алексей Селезнев был восьмым в вольных упражнениях и 9-м на кольцах. У женщин белоруска Кира Магаревич заняла шестую позицию в упражнении на бревне и замкнула десятку сильнейших в вольных упражнениях.