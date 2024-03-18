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Белорусы остались без наград чемпионата России по спортивной гимнастике

18 марта 2024 13:49
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На чемпионате России по спортивной гимнастике, который завершился в Сочи на «Сириус-Арене», белорусы остались без наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы остались без наград чемпионата России по спортивной гимнастике-1

В финалах отдельных видов лучший результат у мужчин показал Богдан Ильинков, он стал седьмым на параллельных брусьях, а также занял 9-е место в упражнении на коне. Алексей Селезнев был восьмым в вольных упражнениях и 9-м на кольцах. У женщин белоруска Кира Магаревич заняла шестую позицию в упражнении на бревне и замкнула десятку сильнейших в вольных упражнениях.

# Гимнастика

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